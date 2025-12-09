Barcelona SC y la Copa Libertadores 2026: el costo millonario de la no clasificación

El Ídolo arriesga millones de dólares si no clasifica a la fase de grupos. El club depende de resultados ajenos y propios

Barcelona quedó último del Grupo B de la Copa Libertadores 2025, que compartió con River Plate, Universitario e Independiente del Valle.

Que Barcelona SC haya proyectado 4’100.000 dólares en ingresos para 2026 por una eventual clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores, sin tener aún asegurado el cupo, mantiene en incertidumbre a la hinchada. El equipo torero podría iniciar el próximo año con un fuerte déficit si no consigue acceder al torneo de Conmebol.

El Ídolo necesita entrar a la fase de grupos, instancia que otorga 3 millones de dólares fijos. A ello se suma el premio por mérito deportivo, un incentivo de $330.000 por cada partido ganado.

En un escenario ideal, con seis victorias en la fase de grupos, Barcelona SC podría sumar 3’990.000 dólares, sin contar los ingresos por taquilla, que suelen multiplicarse en el estadio Monumental durante la competencia continental.

Barcelona SC sumó 4 de 18 puntos posibles en la fase de grupos de la Libertadores 2025. @BarcelonaSC

Barcelona pende de un hilo en LigaPro

Actualmente, Barcelona SC es tercero en el hexagonal final de LigaPro con 64 puntos, posición que lo enviaría a la segunda fase de playoff de la Libertadores, y no directamente a la fase de grupos. Para asegurar el cupo directo, el club necesita finalizar segundo, puesto que actualmente ocupa Liga de Quito con 65 unidades y un partido pendiente.

La combinación de resultados que necesita el Ídolo

El panorama no depende únicamente de Barcelona SC. El equipo torero espera que Liga de Quito pierda su partido pendiente ante Independiente del Valle y que, además, tropiece ante Libertad y Universidad Católica. Solo así podría escalar al segundo lugar en la tabla acumulada.

Obligado a ganar los dos partidos finales

Barcelona SC está obligado a vencer a Orense e Independiente del Valle en las dos últimas jornadas. La gran incógnita es si, en una temporada marcada por la irregularidad, al Ídolo le alcanzará para quedarse con el segundo lugar y asegurar así su clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

