Enner Valencia condecorado por la Asamblea: ¿Qué dijo el capitán de la Tri? (Video)

La distinción Dr. Vicente Rocafuerte fue entregada al delantero por su liderazgo y aporte al deporte ecuatoriano

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, condecora al futbolista Enner Valencia en el pleno legislativo.

Enner Valencia, goleador histórico de la selección ecuatoriana, recibió este martes 9 de diciembre la condecoración Doctor Vicente Rocafuerte en la Asamblea Nacional. La distinción reconoce su destacada trayectoria, su aporte al deporte nacional y el impacto que ha dejado en el desarrollo del fútbol ecuatoriano.

Acompañado por su esposa Sharon Escobar, sus cuatro hijos y su representante Gonzalo Vargas, el artillero acaparó las miradas en el pleno legislativo. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, fue quien le entregó la distinción. “Es un honor representar a nuestro país… sufrimos muchas críticas, como también las sufren ustedes. Por eso somos muy parecidos”, afirmó el capitán de la Tri durante la ceremonia.

Esposa, hijos y representante acompañaron a Superman en la Asamblea Nacional del Ecuador. HENRY LAPO

El atacante del Pachuca pasa unos días de descanso en Ecuador tras la eliminación de su club en el play-in de la Liga MX. Esta pausa llega en un momento clave, mientras analiza su futuro profesional y mantiene su preparación física para los retos que se avecinan.

Enner Valencia fue condecorado por la Asamblea por su destacada trayectoria en el fútbol. En su discurso, Valencia dijo que los futbolistas y los asambleístas se parecen bastante: reciben muchas críticas. pic.twitter.com/pOGmDKqZAz — HUGO R. CONSTANTE (@constante_r) December 9, 2025

Rumbo a su último Mundial: el gran objetivo de 2026

Valencia también se prepara para disputar el que sería su último Mundial en 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Sería su tercera cita mundialista tras sus destacadas actuaciones en Brasil 2014 y Qatar 2022, donde se consolidó como figura de la selección.

A lo largo de su carrera, Valencia ha sido protagonista en clubes dentro y fuera del país, dejando una marca imborrable en cada institución en la que militó. Su disciplina, compromiso y liderazgo lo han convertido en un símbolo deportivo nacional, llevando el talento ecuatoriano a la élite internacional.

En la Asamblea Nacional reconocimos la trayectoria deportiva del futbolista Enner Valencia, el goleador histórico de la Tri. ¡Gracias por tantas alegrías! pic.twitter.com/7KyVnKS6N7 — ROQUE ORDOÑEZ (@RoqueOrdone) December 9, 2025

