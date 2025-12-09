Expreso
Enner Valencia
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, condecora al futbolista Enner Valencia en el pleno legislativo.HENRY LAPO

Enner Valencia condecorado por la Asamblea: ¿Qué dijo el capitán de la Tri? (Video)

La distinción Dr. Vicente Rocafuerte fue entregada al delantero por su liderazgo y aporte al deporte ecuatoriano

Enner Valencia, goleador histórico de la selección ecuatoriana, recibió este martes 9 de diciembre la condecoración Doctor Vicente Rocafuerte en la Asamblea Nacional. La distinción reconoce su destacada trayectoria, su aporte al deporte nacional y el impacto que ha dejado en el desarrollo del fútbol ecuatoriano.

Acompañado por su esposa Sharon Escobar, sus cuatro hijos y su representante Gonzalo Vargas, el artillero acaparó las miradas en el pleno legislativo. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, fue quien le entregó la distinción. “Es un honor representar a nuestro país… sufrimos muchas críticas, como también las sufren ustedes. Por eso somos muy parecidos”, afirmó el capitán de la Tri durante la ceremonia.

Enner Valencia
Esposa, hijos y representante acompañaron a Superman en la Asamblea Nacional del Ecuador.HENRY LAPO

El atacante del Pachuca pasa unos días de descanso en Ecuador tras la eliminación de su club en el play-in de la Liga MX. Esta pausa llega en un momento clave, mientras analiza su futuro profesional y mantiene su preparación física para los retos que se avecinan.

Rumbo a su último Mundial: el gran objetivo de 2026

Valencia también se prepara para disputar el que sería su último Mundial en 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Sería su tercera cita mundialista tras sus destacadas actuaciones en Brasil 2014 y Qatar 2022, donde se consolidó como figura de la selección.

A lo largo de su carrera, Valencia ha sido protagonista en clubes dentro y fuera del país, dejando una marca imborrable en cada institución en la que militó. Su disciplina, compromiso y liderazgo lo han convertido en un símbolo deportivo nacional, llevando el talento ecuatoriano a la élite internacional.

