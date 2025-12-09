¿Qué está pasando con Salah en el Liverpool? La novela de una crisis interna

El jugador entrena y no está lesionado, pero no es tomado en cuenta. No jugará este martes 9 de diciembre en Champions

El jugador del Liverpool Mohamed Salah se presentó a los entrenamientos regulares y no está lesionado, aún así el equipo lo mantiene al margen.

El egipcio Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria del Liverpool para el encuentro de este martes 9 de diciembre ante el Inter de Milán, de Liga de Campeones, a pesar de entrenarse el lunes 8 con el equipo, después de asegurar que no se siente querido en el club en insinuar que puede que no vuelva a la entidad tras la Copa de África.

El egipcio, que la mañana del lunes estuvo en la ciudad deportiva del Liverpool para realizar el último entrenamiento previo a viajar a Milán, no figuró en la lista de 19 jugadores convocados por Arne Slot, quien podría también dejarlo fuera de nuevo ante el Brighton & Hove Albion, antes de que el futbolista se marche a la Copa de África el 15 de diciembre

On parle du meilleur buteur étranger de l’histoire de la Premier League, du 3e meilleur buteur de l’histoire de Liverpool, d’une légende vivante du foot.



On parle de Mohamed Salah. ❤️pic.twitter.com/huxC2xmbdg — Liverpool 🇫🇷 (@ActuLFC) December 7, 2025

El quiebre de la relación jugador-club es ofcial

"Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa", afirmó Salah.

Así quedó la pierna de Facundo Castelli tras terrible choque en el Emelec – Macará Leer más

"Me hicieron muchas promesas en verano", añadió, "y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces, que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club".

Salah, quien renovó su contrato hasta el verano de 2027, dejó caer que puede no volver al Liverpool tras la Copa de África después de no jugar ni un minuto ante el Leeds United.

El delantero, que en la pasada campaña lideró a su equipo a ganar el título de la Premier con 29 goles y 18 asistencias, sólo ha marcado cinco tantos este curso, uno de ellos de penalti, y ha dado tres asistencias.

"Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí", señaló.

El Liverpool está sufriendo un mal inicio de temporada y ocupa el noveno puesto de la Premier League, a diez puntos del Arsenal, que es líder, y en Liga de Campeones es decimotercero con nueve unidades en cinco partidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!