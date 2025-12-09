Así quedó la pierna de Facundo Castelli tras terrible choque en el Emelec – Macará

El argentino regresó de una lesión y fue expulsado por una jugada cuestionada en la que también habría salido golpeado

Facundo Castelli, delantero de Emelec, vivió la noche más amarga del duelo ante Macará el 8 de diciembre de 2025, ya que además de ser expulsado en el minuto 41, el atacante terminó con evidentes gestos de dolor tras un choque cuestionado que encendió las alarmas en el cuerpo médico eléctrico. El partido terminó 0-2 para Macará y la situación física de Castelli fue uno de los principales focos de la cobertura posterior.

En la jugada que marcó el quiebre, el argentino recibió un golpe directo en la zona de la rodilla, sitio con historial reciente de problemas para el punta, por lo tuvo que ser atendido en la banda, con el rostro contraído y movilidad reducida al levantarse. Testigos del hecho y el VAR del encuentro mostraron que el impacto en el adversario del Macará, mientras que el jugador manifestó dolor agudo al apoyar la pierna derecha.

Aquí la expulsión de Facundo Castelli contra Macará, definitivamente los dos jugadores van fuerte a la pelota, no daba para tarjeta roja directa. Perjudicado Emelec acá



El antecedente es determinante: Castelli había pasado por una intervención en septiembre por molestias en la rodilla derecha, un proceso que lo dejó fuera por varios meses y que condicionó su 2025. Ese historial multiplicó la preocupación en Emelec y entre la hinchada, pues cualquier nuevo traumatismo en la misma articulación puede derivar en complicaciones mayores.

🔵¡ASÍ QUEDÓ LA PIERNA DE FACUNDO CASTELLI! 🔵



Al cierre de esta nota, el cuerpo médico del club trabaja en estudios complementarios —radiografías y una resonancia— para determinar si el golpe derivó en una contusión, esguince o lesión estructural en ligamentos o meniscos. El técnico Guillermo Duró, molesto por el desarrollo del encuentro, señaló que el equipo “viene siendo perjudicado” por decisiones arbitrales y lamentó el doble golpe que significó la expulsión y la lesión del delantero.

Fuentes médicas consultadas en ámbitos deportivos recuerdan que, en casos con historial de artroscopía y golpes repetidos, el diagnóstico definitivo solo puede llegar tras imagenología y, en tal caso, podría implicar desde analgesia y reposo hasta una intervención si se hallan daños estructurales. Emelec anunciará en las próximas horas el parte oficial sobre la gravedad real de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

