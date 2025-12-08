Ecuador vs Países Bajos: El amistoso antes de la Copa del Mundo 2026

La Tricolor volverá a enfrentarse a su similar europeo cuatro años después del Mundial de Qatar 2022

El jugador de la selección de Ecuador, Enner Valencia, durante el partido ante el Países Bajos.

La selección de Ecuador abrirá la próxima temporada futbolística con el amistoso del 31 de marzo venidero contra Países Bajos, en el marco del proceso de preparación para ambos equipos previo al Mundial 2026, informó la mañana de este lunes 8 de diciembre la Federación Ecuador de Fútbol (FEF) en sus redes sociales.

Además del amistoso contra el mencionado equipo, los directivos de la FEF y el cuerpo técnico que comanda el argentino Sebastián Beccacece, tienen en planes enfrentarse a una nación africana y Marruecos estaría dentro de la posibilidad.

Ecuador se alista para disputar por quinta ocasión un Mundial de Fútbol y esta vez lo hará en Estados Unidos, donde competirá en el grupo E contra Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Países Bajos integrará el grupo F junto a Japón, Túnez y el ganador de la ruta B de la repesca de la UEFA conformada por Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Un partido que rememora el Mundial del 2022

Michael Estrada, delantero de Ecuador, fue una pieza clave ante Países Bajos. efe

Ecuador y la 'Naranja Mecánica' se volverán a topar después de cuatro años, después del partido que los dos seleccionados disputaron en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Aquel encuentro finalizó con un emocionante empate 1-1 en el Estadio Internacional Khalifa. Los neerlandeses se adelantaron tempranamente con un potente gol de Cody Gakpo a los seis minutos, sorprendiendo a La Tri. Sin embargo, Ecuador se repuso al golpe inicial, dominó gran parte del encuentro y logró la igualdad al inicio del segundo tiempo, con un gol de Enner Valencia al aprovechar un rebote.

El resultado dejó a ambos equipos como líderes de su grupo con cuatro puntos y eliminó a la anfitriona Qatar, pero no fue suficiente para que Ecuador concrete su clasificación a los octavos de final de la mencionada competición.

La Tricolor tuvo su debut mundialista en Corea del Sur y Japón 2002, repitió en Alemania 2006, Brasil 2014 y en Qatar 2022, quedando eliminado en la fase de grupos, con excepción de Alemania donde avanzó hasta octavos de final y quedó eliminado ante Inglaterra.

