Óscar Fonseca logra victoria en su debut en la RWS: triunfo ecuatoriano en Tailandia

El ecuatoriano Óscar Fonseca triunfa por TKO en la cuna del muay thai.

El ecuatoriano Óscar Fonseca tuvo una presentación impecable en su debut en la Rajadamnern World Series, una de las competencias de muay thai más prestigiosas del mundo. En su primera aparición, derrotó por TKO al experimentado Sha Ma, demostrando técnica, potencia y un alto nivel competitivo.

El combate se desarrolló en el emblemático estadio Rajadamnern, considerado la cuna del muay thai. Desde los primeros instantes, Fonseca impuso ritmo y precisión, forzando la detención del árbitro y asegurando una victoria que elevó su perfil internacional.

Una victoria que impulsa su carrera deportiva

Especialistas y seguidores del muay thai destacaron la actuación de Fonseca, subrayando su disciplina, su lectura del combate y la agresividad controlada que mostró frente a un rival con trayectoria. El triunfo, además, refuerza su presencia en el ámbito internacional, donde ya venía consolidándose como uno de los talentos más prometedores del muay thai ecuatoriano.

Camino hacia el RWS: la trayectoria de Óscar Fonseca

Antes de llegar a la RWS, Óscar Fonseca ya había sumado resultados sobresalientes en torneos internacionales. Sus participaciones en el Sudamericano de Argentina y el Panamericano de Canadá lo posicionaron como un referente del muay thai en Ecuador.

Estos antecedentes le permitieron ser invitado a competir en Tailandia, un privilegio reservado para atletas con proyección y desempeño destacado.

El mensaje de Óscar Fonseca tras su victoria por TKO

Después de su triunfo, Fonseca compartió un mensaje emotivo dirigido a su equipo y seguidores. Contó que debió perder ocho kilos en cinco días para lograr la categoría adecuada, un esfuerzo físico extremo que acompañó con disciplina y apoyo de su entorno.

También dedicó palabras especiales a su pareja, Giane Jiménez, reconociendo su presencia en los momentos difíciles y considerándola un pilar fundamental en su crecimiento deportivo y personal.

Muay Thai Ecuador celebra el triunfo de Óscar Fonseca

La Federación de Muay Thai de Ecuador destacó públicamente el logro del peleador, resaltando el orgullo que representa su victoria por TKO en la cuna de este deporte. “Nuestro combatiente de la Selección Ecuatoriana volvió a demostrar que el corazón tricolor late fuerte en cada batalla”, indicaron en sus redes sociales.

El mensaje oficial también subrayó que Fonseca continúa escribiendo la historia del muay thai ecuatoriano en escenarios de élite.

Un futuro prometedor para el muay thai ecuatoriano

La victoria de Óscar Fonseca en la RWS abre nuevas oportunidades para su carrera y fortalece la presencia del muay thai ecuatoriano a nivel mundial. Su desempeño en Tailandia podría impulsar nuevas invitaciones a competencias internacionales.

Fonseca concluyó asegurando que “el siguiente capítulo está por empezar”, dejando claro que continuará representando a Ecuador con determinación, preparación y un crecimiento constante.

