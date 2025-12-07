Barcelona SC iguala 1-1 con Católica en el Monumental y crece la desesperación torera

A Barcelona se le ha vuelto una costumbre dolorosa ver cómo los equipos visitantes se llevan puntos del Monumental. Esta vez fue Universidad Católica la que volvió a exponer las grietas del equipo amarillo, sacando un empate 1-1 que deja a los toreros cada vez más lejos del anhelado boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los canarios alcanzaron 64 puntos y ahora caminan por una cornisa: dependen de ganar sus dos últimos partidos —Orense en casa por la fecha 9 y el cierre ante Independiente del Valle— para llegar a un máximo de 70 unidades. Pero, aun logrando el pleno, el destino no está en sus manos.

Del otro lado aparece Liga de Quito, con 65 puntos y un calendario más cargado, pero con mayor margen. El conjunto albo debe enfrentar a Libertad, Universidad Católica y el diferido ante el campeón Independiente del Valle, programado para el 10 de diciembre. Su techo es de 74 puntos e incluso podría darse el lujo de perder un partido y aun así asegurar el segundo lugar, ese que otorga el preciado pase directo a la fase de grupos. Para Barcelona, no obtener ese cupo implica un golpe económico enorme: dejaría de recibir cerca de tres millones de dólares que llegarían solo por participar en la Libertadores.

¿Qué pasó en el Monumental?

El primer tiempo de Barcelona fue un reflejo de la irregularidad del equipo. A los pocos segundos del inicio, Janner Corozo tuvo un mano a mano clarísimo tras una jugada brillante de Joao Rojas, pero definió increíblemente afuera. Ese desperdicio parecía anunciar una tarde complicada. Sin embargo, a los 9 minutos llegó el alivio: otra acción de Rojas terminó en un centro preciso que Joaquín Valiente desvió apenas para marcar el 1-0. Era un inicio prometedor, celebrado por los pocos hinchas presentes.

Parecía el camino hacia una victoria tranquila, pero la ilusión duró poco.

El gol que cambió todo

A los 33 minutos llegó una acción increíble en defensa amarilla. Jerónimo Cacciabue mandó un balón largo desde antes de la mitad de la cancha, un envío que parecía sin mayor peligro. Pero Bryan Carabalí, en vez de rechazar, controló hacia atrás y habilitó involuntariamente a Byron Palacios. El delantero no conectó bien, pero la pelota terminó venciendo al portero José Contreras, que regresaba a la titularidad. Entre desconcentración, mala fortuna y errores propios, Barcelona terminó firmando un 1-1 que agrava su crisis de resultados en casa y compromete seriamente su futuro deportivo y económico para 2026.

