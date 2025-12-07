Emelec vs Macará: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el partido de la LigaPro 2026

El Bombillo tiene aspiraciones firmes de asegurar el cupo a la Copa Sudamericana del próximo año. Por eso debe ganar

La posibilidad de asegurar el cupo internacional sigue estando en sus manos. Emelec recibe a Macará la noche de este lunes 8 de diciembre en el estadio George Capwell en la antepenúltima jornada de LigaPro y el objetivo de sellar el boleto a la Copa Sudamericana 2026 dependerá de un triunfo que les dé vida y frene al actual puntero del segundo hexagonal.

Tras quedar eliminados en una dramática definición en la semifinal de Copa Ecuador, el conjunto azul dirigido por Guillermo Duró se enfrenta a un rival directo. Hoy con 52 puntos, a 4 del club Guaytambo (56), tiene la oportunidad de instalarse en el segundo puesto y acortar esa distancia.

No obstante, en la recta temporada los ambateños muestran superioridad contra los guayaquileños. Dos empates (0-0 y 1-1) y una reciente contundente victoria (3-0) celeste es el registro de la campaña 2025.

Juan Pablo Ruiz (i) en acción durante el juego ante Delfín. API

Los dirigidos por Guillermo Sanquinetti arrastran una destacada racha de 5 partidos ganados y justamente empezó en el 3-0 ante el Bombillo el 2 de noviembre. Además, tampoco recibió goles en todo ese periodo, demostrando una notable mejoría.

El equipo conducido por Guillermo Duró se levantaron en la anterior fecha del torneo con el triunfo de visitante sobre Delfín. Previo a eso tuvo 3 caídas consecutivas, lo que terminó relegando de lugares estelares en este hexagonal.

En un año caótico, con problemas económicos que conllevaron la repetida paralización de los entrenamientos, Emelec afronta el cierre de la campaña competitiva y su único ‘premio consuelo’ está en pelear por el cupo a la Sudamericana, torneo desde 2023.

Hora y canales dónde ver EN VIVO Emelec vs Macará

El Bombillo y el Guaytambo se verán las caras en la Caldera del Capwell, desde las 19:00 (hora de Ecuador), y los aficionados de ambos clubes podrán disfrutar del trascendental encuentro por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. En esta ocasión no se verá por un canal de televisión abierta.

Último antecedente entre Emelec y Macará

