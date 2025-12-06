Jhonatan Narváez: "Verdaderamente ha sido una buena temporada”

Uno de los principales ciclistas ecuatorianos hace un balance de la temporada en el UAE Emirates, equipo de Tadej Pogacar.

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, previo a firmar con UAE Emirates, compitió por 6 temporadas con el equipo de Ineos Grenadiers.

A poco de terminar la temporada 2025, los deportistas ecuatorianos empiezan a evaluar la misma. En el caso del ciclista Jhonatan Narváez, del UAE Emirates, considera que “este ha sido el año de más triunfos”.

El inicio de la campaña fue estrenándose con el mejor equipo del mundo en la actualidad, que obtuvo 95 victorias en 2025 y donde es compañero del esloveno Tadej Pogacar, dominador de las últimas ediciones del Tour de Francia.

“El equipo se ha portado muy bien, me ha adaptado perfectamente y me dieron un calendario donde he podido estar en casa y también corriendo. Así que el balance del año, a pesar de caídas y adversidades, ha sido bueno”, analizó en entrevista con EXPRESO.

Bienvenido al UAE: repasamos el momento en el que Jhonatan Narváez levantó los brazos por primera vez con el equipo emiratí en el Tour Down Under. 🦎🇪🇨 pic.twitter.com/E8NWZWwgia — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) October 15, 2025

A lo largo de 2025, Narváez, que vive con su esposa Génesis Rodríguez y su hijo Lucas en Ibarra, ganó varias competencias, entre las que destacan sus victorias en la etapa 2 del Tour de Alemania (Deutschland Tour) y el Tour Down Under en Australia.

Además, se consagró bicampeón del Campeonato Nacional de Ruta de Ecuador y terminó subcampeón de la clasificación general del Tour de Alemania.

Esas victorias fueron especiales, pero no tanto como la de Australia. “En la etapa 5, donde en el momento que crucé la meta aplaudí como mi hijo lo suele celebrar las cosas, entonces ese fue un momento muy bonito, uno de los triunfos más especiales de la temporada”, afirmó.

Así como Lucas es parte fundamental de su vida, Génesis también es un pilar: “Soy muy afortunado de tener una esposa que ha estado conmigo siempre. Con Gen llevó casi toda mi carrera profesional y me siento orgulloso de ella, porque ser deportista de alto rendimiento no es fácil y tener su apoyo es primordial para mí”.

Su balance del primer año en UAE

Tras seis campañas en el Team Ineos, el ciclista nacido en el Playón de San Francisco (provincia de Sucumbíos) hace 28 años se vinculó al conjunto de los emiratos desde enero de 2025.

“Es una estructura diferente en comparación con Ineos; la verdad, trabaja de manera diferente. Mis compañeros me han recibido muy bien, los entrenadores también y he tenido buen entendimiento con los directores”, comentó el vigente campeón nacional.

Narváez como compañero de Pogacar

Dentro de la estructura del conjunto emiratí sobresale el esloveno Tadej Pogacar, ganador de múltiples títulos en los que destacan cuatro en el Tour de Francia, dos Campeonatos Mundiales de Ruta (2024 y 2025) y uno en el Giro de Italia de 2024.

El pedalista ecuatoriano destacó que “Tadej es un personaje; es una muy buena persona, muy simpático, carismático, habla con todos, es muy humilde”.

“Estuve entrenando mucho tiempo con él y hace un trabajo impresionante antes de cada carrera, trabaja muy duro y es por eso por lo que gana las carreras con tanta facilidad”, reveló.

Un año sin Vuelta al Ecuador

Dentro del balance, Narváez sí dio tiempo para mostrar su tristeza por la cancelación de la Vuelta al Ecuador, el evento ciclístico más importante del país. “Es muy penoso, espero que el siguiente año cambien las cosas porque si no, el ciclismo ecuatoriano puede desaparecer sin el evento más grande del país”.

Y añadió: “nosotros seguimos apoyando al ciclismo de nuestra parte y veamos qué pasa el siguiente año con los dirigentes, porque los que más se perjudican son los ciclistas, ellos son los más afectados, porque si no hay Vuelta al Ecuador, no hay equipos, no hay chicos que quieran surgir, entonces es triste que hayan cancelado la Vuelta”.

