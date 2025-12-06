Juegos Bolivarianos 2025: Ecuador suma oro y bronces en tenis de mesa y karate

Con una actuación contundente en individuales, dobles y equipos, la delegación tricolor de tenis de mesa cerró su participación con una medalla de oro y tres de bronce en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El gran protagonista del cierre fue Alberto Miño, quien tuvo un recorrido impecable durante todo el torneo. En cuartos de final superó 3-0 al peruano Rodrigo Hidalgo, mostrando solidez desde el inicio. Luego, en semifinales, protagonizó un partido reñido frente al venezolano César Castillo, al que derrotó en un ajustado 4-3 para asegurar su presencia en la final.

Ya en el duelo por el título, Miño se proclamó campeón bolivariano en la prueba individual masculina tras derrotar 3-0 al colombiano Emanuel Otálvaro, con parciales de 11-8, 11-9, 11-5 y 11-7. Con una actuación superior en cada instancia, llevó a Ecuador a lo más alto del podio en la última presentación del tenis de mesa en estos Juegos.

Además del oro en individuales, la delegación sumó tres preseas de bronce. En el dobles masculino, la dupla integrada por Jorge Alberto Miño y Joshua Robayo alcanzó un valioso tercer lugar. La categoría por equipos también entregó una medalla de bronce para Ecuador gracias al trabajo de Miño, Robayo y Juan González. Finalmente, el dobles mixtos cerró la cosecha tricolor con otro bronce obtenido por la pareja conformada por Jorge Alberto Miño y Nathaly Paredes.

Patinaje de velocidad y karate al podio

En la jornada de este sábado 6 de diciembre, la ecuatoriana Gabriela Vargas consiguió la medalla de plata en la prueba de patinaje de velocidad 1.000 m sprint en Ayacucho–Lima 2025, con un tiempo de 01:30.058.

En karate, José Acevedo se coronó campeón en la categoría kumite -84 kg tras vencer 9-1 a Rubén Darío Henao de Colombia en la final, mientras que Valeria Echever brilló en la categoría kumite +68 kg femenina, adjudicándose la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 tras liderar con autoridad el Round Robin – Pool 1.

Este domingo 7 de diciembre los Juegos Bolivarianos llegan a su fin. Hasta el cierre de la edición Ecuador era quinto con 128 medallas, 38 de ellas de oro.

