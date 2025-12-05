Mundial de 40: Jaramillo y Tamayo hacen caída y limpia para llevarse el título

La dupla se coronó campeón del Mundial de barajas por las fiestas de Quito. Ya piensan en revalidar la corona en 2026.

Jaramillo (i) lanza con euforia el naipe con el que selló la victoria mundialista.

El Mundial de 40 tiene dueño. Miguel Jaramillo y Octavio Tamayo se consagraron la noche del jueves 4 de diciembre de 2025 pasado en monarcas inéditos de la edición 56 del tradicional campeonato de naipes con motivo de las Fiestas de Quito, organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).

Lea también: Triatlón y aguas abiertas dan a Ecuador nuevos oros en los Bolivarianos 2025

Al duelo por el título de campeones llegaron unos favoritos Jaramillo y Tamayo ante la dupla compuesta por los también poderosos Stalin Herrera y Marcelo Saquisilí, quienes aunque dieron pelea, no pudieron sostener al final el trofeo.

La dupla se impuso por 40-12, 14-40 y 40-26 a la pareja rival, quienes no pudieron defender el título del año pasado en el torneo organizado por la APDP.

Enner Valencia sueña con un Ecuador líder y Alemania segunda en el Mundial 2026 Leer más

“Estoy emocionado y feliz por conseguir mi primer título luego de cuatro finales perdidas”, contó Jaramillo, un militar retirado de la Fuerza Aérea e hincha de Barcelona, que rompió la “mala suerte de caer en la última partida”, enfatizó.

Por su parte, Tamayo, quien aprendió las bondades de este juego tradicional de cartas ecuatoriano en el barrio de San Roque, uno de los más bravos de Quito, no cabía de la felicidad. “Ya era hora de volver a ganar el Mundial”, recordó haciendo referencia al cetro alcanzado en 2013.

La disputa final

Tras los consejos de los jueces Cristóbal Peñafiel y Juan Carlos Álvarez, los clásicos dichos como ‘dos por Shunsho’, ‘marido tiene’, ‘Caída y limpia’ o ‘dos por guapo’, entre otros, empezaron a resonar sobre la mesa, colocada en el Centro Comercial Iñaquito, sede del torneo.

"Supimos remontar una falla de mi compañero que nos costó 10 puntos, pero lo tranquilice a Octavio y nos repusimos para terminar ganando”, contó emocionado Miguel.

Miguel Jaramillo (i) y Octavio Tamayo coronados como campeones del Mundial de 40, por las Fiestas de Quito. Se llevaron trofeos y un cheque de 3.000 dólares. LEONARDO VELASCO/EXPRESO

La partida estuvo tan reñida que los jugadores no dieron motivo para utilizar la Zapatería, modalidad del juego que se aplica a la pareja que no supera los 10 puntos, que fue auspiciada por diario EXPRESO.

Tras la ceremonia de premiación, la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha y la empresa privada anunciaron que planifican ya lo que será la edición 57 del Campeonato Mundial de 40, con el objetivo de seguir celebrando las fiestas de fundación de Quito.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!