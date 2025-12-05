Ranking FIFA y estadísticas: así llegan los rivales de Ecuador al Mundial 2026

Así se ubican los rivales de Ecuador en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol y Asociados (FIFA)

El seleccionado de Alemania se impuso como líder del Grupo A de las Eliminatorias de Europa y clasificó directamente al Mundial.

Los rivales de Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026 no han pasado desapercibidos en sus respectivas eliminatorias. A algunos les puede parecer normal la clasificación de Alemania como líder en su grupo, mientras que sorpresiva y hasta mágica la clasificación de un país como Curazao. La clasificación de Costa de Marfil puede traer nostalgia, ya que los africanos no clasificaban a una Copa del Mundo desde la edición del 2014.

Sin embargo, que las posiciones en el ranking FIFA no engañen nuestra percepción sobre estas selecciones, ya que no dejan de ser paises que se ganaron sus puestos en cancha y pasando por encima de rivales que en ocasiones se podría pensar que son superiores.

Posición en el Ranking de los rivales de Ecuador y estadísticas

Alemania, quien es la cabeza del grupo, se ubica actualmente en el puesto #9 del Ranking FIFA de selecciones, puesto regular conociendo su camino en los anteriores mundiales y como llegó a este. Los Bávaros fueron líderes de su grupo clasificatorio con 15 puntos, todos ellos productos de: cinco victorias y una derrota. La puntería es algo que no le faltó a los germanos, ya que anotaron 16 goles y solo recibieron 3 (dos contra Eslovaquia y uno de Luxemburgo), dejando en promedio 2.67 goles anotados por partido.

¿Qué tan difícil es el Grupo E? Análisis de los rivales de Ecuador en el Mundial 2026 Leer más

Costa de Marfil también tuvo un camino similar, ubicándose actualmente en el puesto #42 del Ranking. En su proceso clasificatorio, los marfileños fueron punteros de su grupo, en el cual jugaron diez partidos, ganando ocho y empatando dos. Este camino les atribuyo 22 goles a favor y únicamente cuatro en contra, promediando 0.4 goles recibidos por encuentro.

El increíble Curazao tuvo una etapa clasificatoria más corta pero igual de relevante. Los centroamericanos jugaron seis partidos, ganando tres y empatando tres, lo que lo ubicó como primera en su grupo con 12 puntos, llegando a la próxima ronda y clasificando eventualmente al Mundial 2026. 'La Ámsterdam del Caribe' promedió 0.33 goles recibidos por partidos, destacando por su eficaz defensa y oportunista ofensiva. Lamentablemente los isleños están en el puesto #82 de ranking FIFA.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!