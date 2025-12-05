Elías Legendre Quiñónez: Otra joya ecuatoriana que ficha por un histórico de Francia

Firmó su primer contrato profesional con el Rennes. La joven promesa ecuatoriana busca ahora su debut en la Ligue 1

Elías Legendre Quiñónez dio un paso decisivo en su carrera al firmar, este miércoles, su primer contrato profesional con el Stade Rennes de Francia. Con solo 17 años, el delantero ecuatoriano se consolida como una de las grandes promesas tricolores en el exigente fútbol europeo.

El atacante, que ya ha defendido la camiseta de la selección ecuatoriana en categorías juveniles, selló un vínculo con el Rennes hasta mediados de 2029. Su progreso es tan acelerado que el fin de semana previo ya integró el banco de suplentes en la victoria 1-0 frente al Metz, rozando su debut oficial en la Ligue 1.

Durante la firma, Quiñónez reconoció todo el esfuerzo que lo llevó hasta este momento. “Estoy muy orgulloso de firmar mi primer contrato profesional. No ha sido fácil elevar mi nivel para estar a la altura de las exigencias del club”, afirmó. También dejó claro que mantiene los pies en la tierra: “Ser profesional siempre fue un objetivo. Es un sueño hecho realidad, pero sé que es solo una etapa. Seguiré trabajando para debutar y marcar mi primer gol en el Roazhon Park”.

Elias Legendre Quiñonez 𝟐𝟎𝟐𝟗 ✍️



🆕 International tricolore U16 et U17, également appelé par l'Équateur U17, l'attaquant s'est engagé jusqu'en 2029 avec son club formateur, devenant le premier potentiel de la génération 2008 à passer professionnel. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 3, 2025

¿Quién es Elías Legendre Quiñónez?

Nacido en La Concordia, Quiñónez se mudó a Europa en 2015 y desde entonces se ha formado en las divisiones inferiores del Rennes, una de las academias más prestigiosas de Francia, cuna de talentos como Eduardo Camavinga y Ousmane Dembélé. Con 1,79 metros y 76 kilos, destaca por su potencia, regate y desequilibrio en el uno contra uno, además de un notable juego asociativo.

El próximo reto: ¿volverá a ser convocado ante el PSG?

El Rennes volverá a la acción el sábado 6 de diciembre cuando visite al PSG de Willian Pacho, en un duelo que podría convertirse en un enfrentamiento entre ecuatorianos. El partido se disputará desde las 15:05 (hora de Ecuador) y la gran pregunta es si Legendre Quiñónez volverá a entrar en la lista de convocados del primer equipo.

