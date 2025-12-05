EN VIVO del sorteo del Mundial 2026: Todos los detalles del evento

Ecuador espera por sus tres rivales para el Mundial 2026. Revisa aquí hora, TV, bombos y detalles del sorteo

El momento más esperado por la afición ecuatoriana ha llegado. Este viernes 5 de diciembre de 2025, la selección de Ecuador definirá su destino y conocerá a sus tres rivales para la fase de Grupos del Mundial 2026.

Sigue aquí EN VIVO todos los detalles de este evento que marca el inicio oficial del camino a la Copa del Mundo más grande de la historia, que por primera vez contará con 48 equipos.

Dónde y cuándo ver el sorteo

El escenario elegido para esta gala es el icónico Kennedy Center en Washington, Estados Unidos, sede del evento de la FIFA.

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025.

Hora de Inicio: 12:00 (hora de Ecuador).

Ecuador está en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

La Tri, desde el Bombo 2: posibles rivales

La Tri está en el Bombo 2 gracias a su ubicación en el Ranking FIFA, lo que le asegura evitar a otras potencias de su zona como Uruguay, Croacia, Marruecos y Colombia en la fase inicial.

Los rivales de Ecuador se definirán tomando un equipo del Bombo 1, uno del Bombo 3 y uno del Bombo 4.

Los Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D del repechaje europeo, y los clasificados 1 y 2 del repechaje intercontinental.

Reglas clave para definir los 12 grupos

El sorteo conformará 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Cada grupo estará integrado por una selección de cada bombo.

Anfitriones fijos: Los países sede ya tienen su posición definida, México es A1, Canadá es B1 y Estados Unidos D1.

Restricción de confederación: Ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación, a excepción de la UEFA, debido a sus 16 clasificados.

Desfile de estrellas y espectáculo musical

El sorteo de la Copa del Mundo será un evento de gala con celebridades de talla mundial:

Conductores: El legendario exjugador del Manchester United y de Inglaterra, Rio Ferdinand, y la periodista Samantha Johnson.

Presentadores de honor: La modelo y productora Heidi Klum, el actor y cómico Kevin Hart, y el actor Danny Ramírez.

Artistas invitados: El tenor italiano Andrea Bocelli, junto a estrellas de la música como Robbie Williams, Nicole Scherzinger y los icónicos Village People, pondrán el toque artístico al evento.

EN VIVO del sorteo del Mundial 2026

