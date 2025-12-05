EN VIVO del sorteo del Mundial 2026: Todos los detalles del evento
Ecuador espera por sus tres rivales para el Mundial 2026. Revisa aquí hora, TV, bombos y detalles del sorteo
El momento más esperado por la afición ecuatoriana ha llegado. Este viernes 5 de diciembre de 2025, la selección de Ecuador definirá su destino y conocerá a sus tres rivales para la fase de Grupos del Mundial 2026.
Sigue aquí EN VIVO todos los detalles de este evento que marca el inicio oficial del camino a la Copa del Mundo más grande de la historia, que por primera vez contará con 48 equipos.
Dónde y cuándo ver el sorteo
El escenario elegido para esta gala es el icónico Kennedy Center en Washington, Estados Unidos, sede del evento de la FIFA.
- Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025.
- Hora de Inicio: 12:00 (hora de Ecuador).
La Tri, desde el Bombo 2: posibles rivales
La Tri está en el Bombo 2 gracias a su ubicación en el Ranking FIFA, lo que le asegura evitar a otras potencias de su zona como Uruguay, Croacia, Marruecos y Colombia en la fase inicial.
Los rivales de Ecuador se definirán tomando un equipo del Bombo 1, uno del Bombo 3 y uno del Bombo 4.
Los Bombos del sorteo del Mundial 2026
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D del repechaje europeo, y los clasificados 1 y 2 del repechaje intercontinental.
Reglas clave para definir los 12 grupos
El sorteo conformará 12 grupos de cuatro equipos cada uno.
- Cada grupo estará integrado por una selección de cada bombo.
- Anfitriones fijos: Los países sede ya tienen su posición definida, México es A1, Canadá es B1 y Estados Unidos D1.
- Restricción de confederación: Ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación, a excepción de la UEFA, debido a sus 16 clasificados.
Desfile de estrellas y espectáculo musical
El sorteo de la Copa del Mundo será un evento de gala con celebridades de talla mundial:
- Conductores: El legendario exjugador del Manchester United y de Inglaterra, Rio Ferdinand, y la periodista Samantha Johnson.
- Presentadores de honor: La modelo y productora Heidi Klum, el actor y cómico Kevin Hart, y el actor Danny Ramírez.
- Artistas invitados: El tenor italiano Andrea Bocelli, junto a estrellas de la música como Robbie Williams, Nicole Scherzinger y los icónicos Village People, pondrán el toque artístico al evento.
EN VIVO del sorteo del Mundial 2026
