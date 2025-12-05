Dónde ver EN VIVO y a qué hora el sorteo del Mundial 2026: detalles del evento
La Tri está ubicada en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026; te contamos dónde ver el evento EN VIVO
La expectativa crece en Ecuador y en todo el mundo del fútbol: este viernes 5 de diciembre de 2025, la Tricolor conocerá finalmente a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones.
El sorteo se realizará desde las 12:00 (hora de Ecuador) en el icónico Kennedy Center de Washington, un escenario elegido para reflejar la magnitud del evento deportivo más esperado del año.
Los bombos: ¿dónde está ubicada la Tri?
Ecuador integra el Bombo 2, compartiendo zona con selecciones de gran nivel como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.
Los cuatro bombos quedaron conformados así:
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2: Ecuador, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Austria y Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados del repechaje europeo (A, B, C y D) y los dos del repechaje intercontinental (1 y 2).
Reglas clave del sorteo
El formato será claro: cada grupo tendrá un equipo de cada bombo, hasta completar los 12 grupos del Mundial.
Como anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos ya tienen lugar asegurado como A1, B1 y D1, respectivamente.
Además, ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, salvo la UEFA, que llega con 16 equipos.
Un espectáculo con estrellas internacionales
El evento será conducido por Rio Ferdinand y Samantha Johnson, mientras que los presentadores de gala serán Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez.
La música también será protagonista: habrá actuaciones de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y los legendarios Village People.
Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO
Los aficionados podrán seguir el sorteo EN VIVO a través de múltiples plataformas:
- DSports, señal por suscripción.
- DGO, su plataforma digital.
- Teleamazonas, señal abierta para todo el país.
- Plataformas oficiales de la FIFA, ideales para quienes siguen la transmisión desde cualquier dispositivo.
