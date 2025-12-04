La guía completa para entender el sorteo del Mundial 2026: Formato, reglas y bombos

La Tri conocerá su grupo del Mundial 2026 el 5 de noviembre en Washington; repasamos bombos, reglas y posibles rivales

La selección de Ecuador conocerá su destino en la fase de grupos del Mundial 2026 el viernes 5 de noviembre de 2025, fecha en la que se realizará el esperado sorteo en el Kennedy Center de Washington, desde las 12:00 (hora local).

La competencia, que por primera vez tendrá 48 selecciones repartidas en 12 grupos, se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Para quienes desean entender a fondo cómo se definirá el camino mundialista, esta es la guía completa del sorteo del Mundial 2026.

Ecuador espera a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026. GUSTAVO GUAMAN

Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026

La FIFA ya confirmó la estructura del sorteo: las 48 selecciones están divididas en cuatro bombos, de donde se tomarán los equipos para formar los 12 grupos.

Cada grupo estará compuesto por un equipo de cada bombo, lo que garantiza equilibrio competitivo y variedad de estilos.

Entre las particularidades del sorteo, destacan tres elementos clave:

Las sedes ya tienen grupo asignado: México será A1, Canadá ocupará B1 y Estados Unidos irá al D1

Separación especial de España y Argentina: Debido a que ocupan los primeros lugares del ranking FIFA, ambas selecciones deben ubicarse en lados opuestos del cuadro. La organización busca evitar que se enfrenten antes de una eventual final.

Regla de confederaciones: Ningún grupo podrá tener dos equipos de la misma confederación, salvo UEFA, que cuenta con 16 representantes. Esta norma será determinante al momento de completar los grupos.

Ecuador en el Bombo 2: ¿qué significa?

La Tricolor, que es dirigida por el director técnico Sebastián Beccacece, llega al sorteo ubicada en el Bombo 2, un estatus que refleja su competitividad reciente y evita rivales de ese mismo nivel.

Compartirá bombo con potencias como Uruguay, Colombia, Croacia o Marruecos, además de selecciones muy regulares como Japón, Suiza o Senegal.

Ser parte del Bombo 2 trae ventajas. Ecuador evitará enfrentarse a todas estas selecciones en la fase de grupos. Sin embargo, podría cruzarse con gigantes del Bombo 1 como Francia, Inglaterra, España o Alemania, además de los anfitriones.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados del repechaje europeo y dos del repechaje intercontinental

Un sorteo que marcará el futuro de Ecuador

El sorteo del Mundial 2026 será determinante para anticipar el desafío que afrontará la Tri. Los cruces, los viajes y la distribución del calendario empezarán a definir el camino hacia los octavos de final.

