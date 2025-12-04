Así puedes ganar la camiseta de Ecuador antes del sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, es la antesala de la fiesta más grande del fútbol en el planeta

El ambiente mundialista del 2026 está que arde en Ecuador. A solo horas del sorteo de la Copa del Mundo, previsto para este 5 de diciembre, a las 12:00, la Federación Ecuatoriana de Fútbol encendió las redes sociales con una propuesta que mezcla ilusión, cercanía y la voz de sus principales figuras internacionales.

Willian Pacho, Gonzalo Plata, Piero Hincapié, Leonardo Campana, Moisés Caicedo, Alan Franco, Enner Valencia y Hernán Galíndez vivirán el sorteo de una forma distinta, más íntima y conectada con la gente.

Todo es fiesta por el sorteo del Mundial

Estamos a pocas horas de conocer a nuestros rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estamos sorteando una camiseta de la piel más hermosa del mundo y que nos acompañes a ver el sorteo en vivo en nuestro Watch Party.



En redes sociales se vivirá el sorteo

“Míralo con nosotros por nuestras redes sociales en nuestro Watch Party”, anunció la FEF, convirtiendo el evento en un punto de encuentro digital para miles de hinchas. Pero la sorpresa mayor llegó para la afición: el sorteo de una camiseta oficial de La Tri, la piel que millones llevan con orgullo.

“Estamos a pocas horas de conocer a nuestros rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estamos sorteando la camiseta más hermosa del mundo. Queremos que nos acompañes a ver el sorteo en vivo en nuestro Watch Party. Responde en qué grupos ha estado La Tri en cada Mundial y gana un cupo con grandes sorpresas y jugadores. Sortearemos el ganador entre las respuestas correctas”, publicaron en la red social X.

Beccacece desde Estados Unidos habla de la base de la TRI

Las respuestas no tardaron en inundar la plataforma. Los hinchas, entre recuerdos, datos y supersticiones, buscan un lugar privilegiado para vivir un día histórico.

Mientras en Ecuador crece la expectativa, el DT Sebastián Beccacece ya pisa Washington, ciudad sede del sorteo. Desde allí analizó el presente de la Tri y el proceso que lidera: “Más o menos 10 jugadores van a repetir Mundial y el resto serán debutantes. Es un recambio profundo. Soñamos en grande, pero lo más conveniente es ganarse el derecho al cuarto partido y de ahí paso a paso. Que hablen los medios, pero nosotros con los pies en la tierra”, afirmó.

A horas del sorteo, Ecuador late distinto. El sueño mundialista vuelve a empezar.

