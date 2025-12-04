Enner Valencia sobre Emelec: “Estoy bien en Pachuca”

Enner Valencia aclara su futuro en Pachuca y habla sobre una posible vuelta a Emelec

Enner Valencia volvió a encender el debate futbolero en Ecuador, pero no por un fichaje ni por una convocatoria, sino por sus declaraciones sobre su presente y los caminos que se abren en la recta final de su carrera. El capitán de la Selección habló de su futuro en Pachuca, de un eventual regreso a Emelec y del desafío que representa para él el Mundial de 2026.

“Es mi último Mundial… buscamos hacer un gran Mundial y darles muchas alegrías”, dijo el goleador histórico de la Tricolor, confirmando que la cita de 2026 será su despedida del torneo más importante del fútbol. Con 36 años, Valencia encara esta etapa con una mezcla de madurez y motivación, convencido de que Ecuador puede dar un salto competitivo.

Sobre Emelec: un deseo que todavía no tiene fecha

La pregunta de siempre volvió a aparecer: ¿regresará Enner a Emelec? El delantero fue sincero, sin alimentar rumores. “Me encantaría volver, pero no creo que es el momento. Estoy feliz en Pachuca y tengo contrato. Nunca le cierro las puertas al equipo que fue mi casa”, afirmó.

Sus palabras ponen paños fríos a la expectativa eléctrica, pero dejan abierta la posibilidad de un reencuentro futuro, una idea que entusiasma tanto a hinchas como a dirigentes.

Un referente que asume nuevos roles

Fuera de la cancha, Valencia atraviesa un momento de proyección como figura pública. Este 5 de diciembre será presentado oficialmente en un nuevo rol institucional, donde prestará su imagen para BET593, marca de apuestas deportivas. Para él, la decisión responde a un criterio claro: colaborar con iniciativas que, según dijo, “comparten mis valores de esfuerzo, solidaridad y orgullo por lo nuestro”.

Con una trayectoria marcada por disciplina y resiliencia, el delantero busca equilibrar su preparación deportiva con responsabilidades que lo conectan con el país más allá del fútbol.

Su mirada en 2026

Mientras tanto, el sorteo del Mundial 2026 mantiene en expectativa al país y al propio capitán. Ecuador conocerá a sus rivales este viernes 5 de diciembre, un día clave para comenzar a proyectar el rendimiento de la Tricolor en su séptima participación mundialista.

Valencia, referente indiscutido dentro del camerino, asegura que el grupo está enfocado en llegar con el mejor nivel posible: una última batalla mundialista para el goleador más importante que ha tenido la selección.

