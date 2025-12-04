Sorteo del Mundial 2026: dónde verlo gratis y en vivo

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes: revisa el horario, canales de TV y opciones de streaming

El sorteo del Mundial 2026 podrá verse en vivo y sin costo por TV y plataformas digitales.

El ambiente mundialista vuelve a encenderse este viernes 5 de diciembre, cuando la FIFA realice el esperado sorteo de grupos del Mundial 2026, el torneo que reunirá a selecciones de todo el planeta en Estados Unidos, México y Canadá. La ceremonia marcará el punto de partida para conocer los primeros enfrentamientos y cómo quedará configurada la fase inicial del campeonato.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

En la mayor parte de Latinoamérica, incluido Ecuador, el evento está programado para comenzar alrededor de las 12:00 del mediodía. Desde ese momento arrancará el proceso que determinará los grupos según el ranking FIFA, las confederaciones y los equipos cabezas de serie.

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 gratis y en vivo

La buena noticia para los fanáticos es que la transmisión será totalmente gratuita, tanto por televisión abierta como por plataformas digitales.

Opciones en TV

FOX – Comentarios en inglés. Telemundo – Transmisión en español para la audiencia hispana. Teleamazonas – Señal abierta disponible en Ecuador.

Streaming gratuito

FIFA+ (a través de FIFA.com) Canal oficial de la FIFA en YouTube

Estas alternativas permiten seguir la ceremonia en tiempo real desde cualquier dispositivo, sin necesidad de suscripciones ni pagos adicionales.

Un evento que marca el camino hacia el Mundial 2026

El sorteo es uno de los momentos más esperados por los aficionados, ya que define los cruces, las posibilidades de cada selección y el ambiente con el que arrancará la próxima Copa del Mundo. Con opciones accesibles en TV y streaming, nadie tendrá excusa para perderse el inicio del camino rumbo al Mundial 2026.

