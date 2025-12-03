Expreso
Djorkaeff Reasco
Djorkaeff Reasco fue una de las figuras de la LigaProCortesía

Pódcast El Jueguito | Mejores y peores fichajes de 2025 en la LigaPro

Los panelistas de El Jueguito, el pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, analizaron a los fichajes más y menos importantes de esta temporada, durante el capítulo 16 del programa emitido por YouTube.

Conducido por Stefano Dueñas y Daniel Navas, en colaboración como invitado especial al también periodista Carlos Arguello, quien año a año maneja un 11 titular de buenos, así como malos fichajes.

“La temática no solo se centrará en jugadores extranjeros, sino en nacionales”, arrancó la charla Dueñas.

Católica empató con Cuenca Jrs. y clasificó a la final de la Copa Libertadores.

Copa Ecuador 2025: Católica está a un partido de clasificar a Copa Libertadores

Entre los nombres de malos refuerzos aparecen Mario Balero, Marco Cuero, Luis Castillo, Sergio Quintero, Christian Cueva. “La vara está bien baja, tanto que estos jugadores de Emelec se unen al mal momento de los millonarios”, dijo Navas.

Mientras que sonaron otros nombres de “Barcelona, como Miguel Parrales, y de Liga como Kevin Minda o Darío Aimar”, sostuvo Arguello.

En cuanto a nombres que si triunfaron suenan Jordi Alcívar, Claudio Spinelli, quien es “el mejor fichaje de la temporada”, dijo Dueñas, Asarías Londoño, Gustavo Cortez, Djorkaeff Reasco o Jerónimo Cacciabue.

¿Cómo ver El jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXPRESO.

