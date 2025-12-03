La LigaPro logra crédito: ¿Cómo afectará la deuda de Barcelona y Emelec?

La economía de los clubes ecuatorianos es algo que preocupa a los dirigentes de LigaPro, especialmente a Miguel Ángel Loor

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, es quien está al mando de la gestión del crédito para LigaPro.

La Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro) con Miguel Ángel Loor a la cabeza, gestionó un crédito monetario para los clubes del torneo nacional que se encuentren en apuros de esa índole, los cuales pueden llevarlos desde resta de puntos hasta el descenso administrativo.

El crédito viene de parte de un importante fondo de inversión británico que está ligado al mundo del deporte. Dicho crédito podrá ser solicitado en la temporada 2026 a LigaPro, pero solo debe ser utilizado en casos de deudas que comprometen la estabilidad del club, o, para invertir en infraestructuras en beneficio para el club.

Pero no todo es color de rosa para los clubes, porque este crédito cobrará una parte de los derechos de televisión que se le entregue a los clubes en el futuro, mientras que LigaPro creará un reglamento especifico en este caso para evitar el mal uso de estos recursos.

Salvavidas para Barcelona y Emelec

Tanto los azules como los amarillos, han pausado sus entrenamientos en reiteradas ocasiones por falta de pagos. FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

Aunque los clubes del Astillero podrán acceder al crédito que ofrece LigaPro, también podrán gozar del aumento de dinero por derechos de Tv, que este año llegará hasta 20 millones de dólares pagados por la empresa que transmite los cotejos del campeonato nacional.

De igual manera, este es un tema para tomar por pinzas, ya que un crédito sigue siendo una deuda y los clubes más grandes de Guayaquil saben de que estamos hablando.

La plantilla del Club Sport Emelec paralizo los entrenamientos en el polideportivo de los Samanes hasta cinco veces, reclamando pagos de sueldos que iban desde los tres hasta los ocho meses de deuda.

Barcelona S.C. no se queda atrás, debido a que los jugadores amarillos frenaron sus jornadas de entrenamiento en una ocasión (aunque luego curiosamente se le dio descanso a los jugadores para tener tiempo de conseguir el dinero para pagar dicha deuda).

