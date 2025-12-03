Emelec confirma la salida del peruano Christian Cueva del equipo

El director técnico del Bombillo reveló los motivos por los que una de las figuras de la temporada no va más en la plantilla

Guillermo Duró, director técnico de Emelec, confirmó este miércoles 3 de diciembre la salida del mediocampista peruano Christian Cueva, justo en la víspera del que se ha convertido en el duelo más determinante de la temporada para el club: la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador 2025 ante Liga Deportiva Universitaria.

Lo que hace algunos meses se venía rumorando se confirmó y terminó cayendo como un golpe inesperado en el entorno azul, pues se produce en medio de la preparación para un partido que definirá al segundo finalista del campeonato, luego de que Universidad Católica ya firmara su boleto a la final el martes 2 de diciembre ante Cuenca Junior.

🔥🔵⚡️LA PALABRA DEL DT🔵⚡️🔥



Guillermo Duró, DT @CSEmelec 🔵⚡️en @kchradio 90.9 FM 📻 🎙️



📌 Las bajas del bombillo



📌 Duelo ante LDU por la semifinal de Copa Ecuador 🇪🇨



📌 El mal año.. ¿Se puede llegar a un torneo internacional?



📌 Caso Christian Cueva… ¿Se va del… pic.twitter.com/gDl0vP2CU8 — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) December 3, 2025

Duró explicó que la decisión partió del propio futbolista, quien no atravesaba un buen momento personal ni deportivo.

“Christian Cueva no la estaba pasando bien, no se sentía cómodo. Tiene la posibilidad quizá, o las opciones de otros clubes, y prefirió rescindir su contrato con nosotros. Llegaron a un acuerdo con los dirigentes para que él pueda volver a su país… ya no se cuenta con Christian Cueva”, declaró el técnico argentino, visiblemente sereno pero consciente de la complejidad del escenario.

Copa Ecuador en señal abierta: Liga de Quito vs Emelec pelean un lugar en la final Leer más

Un ciclo breve marcado por problemas físicos y bajo ritmo competitivo

Cueva, uno de los fichajes más mediáticos del fútbol ecuatoriano en los últimos años, llegó a Emelec a inicios de 2025 con el objetivo de recuperar su mejor forma tras una larga inactividad y constantes lesiones que afectaron su rendimiento desde 2022. El club eléctrico apostó por él confiando en su experiencia mundialista y su calidad como enganche, características que lo convirtieron durante años en figura de la selección peruana.

Sin embargo, su paso por el “Bombillo” fue breve y lejos de lo esperado. El futbolista apenas sumó minutos en el torneo nacional y no logró consolidarse como titular. Fuentes internas reconocieron que Cueva mantuvo trabajos diferenciados durante buena parte del año y que su readaptación física avanzó más lento de lo planificado. Además, su situación emocional -derivada de problemas extradeportivos en Perú- influyó en su decisión de pedir la rescisión.

Emelec, obligado a reacomodarse antes del choque con Liga

La salida del mediocampista representa un reto para Duró, quien deberá ajustar su estructura ofensiva sin un jugador pensado inicialmente para aportar visión de juego y desequilibrio entre líneas. No obstante, el entrenador aseguró que el plantel mantiene la concentración plena en el duelo ante Liga, recordando que el empate 1-1 de la ida dejó abierta una llave que promete alta tensión.

Siga leyendo: (El Nacional a la serie B 2026: FEF mantiene sanción y espera apelación final)

Los azules trabajan con intensidad en el estadio George Capwell, donde analizan variantes como el ingreso de un volante más dinámico o el adelantamiento de líneas para presionar desde el inicio. Duró también subrayó que la interna se mantiene unida pese al ruido mediático generado por la salida de Cueva. “El grupo está fuerte, cada jugador sabe lo que nos jugamos”, mencionó.

Un futuro incierto para Cueva

Christian Cueva en uno de sus últimos entrenamientos con Emelec. FREDDY RODRÍGUEZ

Con 34 años, Cueva vuelve a quedar en condición de jugador libre y su futuro inmediato es una incógnita. En Perú se habla de posibles acercamientos con clubes de la Liga 1, mientras que su entorno analiza ofertas del extranjero. Su prioridad, según el cuerpo técnico de Emelec, es reencontrar estabilidad personal antes de decidir los próximos pasos de su carrera.

Mientras tanto, Emelec se enfoca exclusivamente en la Copa Ecuador, torneo que ofrece no solo un título nacional, sino también un cupo internacional y un impulso anímico clave para la temporada 2025. La semifinal ante Liga será la primera prueba para demostrar que el equipo puede sobreponerse a un episodio inesperado y seguir firme en su objetivo de volver a disputar finales.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!