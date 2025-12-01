Copa Ecuador en señal abierta: Liga de Quito vs Emelec pelean un lugar en la final

Emelec juega por su vida deportiva e internacional ante Liga de Quito en Copa Ecuador en el Rodrigo Paz

Emelec llega a los últimos días del 2025 atravesado por sus propios contrastes. Un año complejo desde lo económico, irregular desde lo futbolístico y frágil en la generación de goles. Sin embargo, el fútbol ecuatoriano vuelve a demostrar que los finales no se escriben antes de tiempo.

El Bombillo mantiene opciones reales de clasificar a una copa internacional en 2026, incluso con mayores probabilidades de alcanzar la Copa Libertadores que la Sudamericana.

El desafío inmediato será este miércoles 3 de diciembre, a las 19:00, cuando dispute en Quito la semifinal de Copa Ecuador ante Liga de Quito.

Así llegan Liga de Quito y Emelec

Tiene que remontar el marcador del ´primer partido

La derrota 2-1 en el Capwell obliga al equipo de Guillermo Duró a buscar una remontada en Casa Blanca, donde 90 minutos definirán si Emelec avanza a una final que entrega cupo directo a Libertadores. El compromiso será transmitido por Teleamazonas, DirecTV y DGO.

El camino hacia la Sudamericana es más complejo. A pesar del valioso 1-0 ante Delfín, que frenó una racha de cuatro caídas consecutivas, el equipo quedó rezagado en el hexagonal. La única combinación favorable sería alcanzar la final de Copa Ecuador y que Universidad Católica resulte campeona, lo que abriría un cupo adicional en el segundo hexagonal, donde Emelec se ubica cuarto con 52 puntos.

Liga de Quito eliminó a Deportivo Cuenca y avanzó a las semifinales de Copa Ecuador. KARINA DEFAS

Tiene dos vías ´para estar modo internacional en el 2026

Y mientras pelea en la Copa Ecuador, el torneo nacional no da respiro. Al Bombillo le restan tres jornadas: recibe a Macará (líder con 56), visita a El Nacional (sin opciones) y cierra ante Deportivo Cuenca, rival directo que también suma 52 unidades.

Los márgenes son estrechos y cualquier tropiezo puede costarle la clasificación.

El panorama es incierto, pero Emelec llega con una certeza: sigue en competencia y dependerá de su respuesta emocional y futbolística para transformar un año complicado en un final inesperadamente feliz.

