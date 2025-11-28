Viaje al Mundial 2026: así puedes ganar acertando los grupos del sorteo FIFA

Los aficionados podrán pronosticar los grupos del Mundial 2026 y competir por un viaje con pasajes, alojamiento y entradas

El concurso invita a los hinchas a pronosticar la conformación de los grupos del Mundial 2026 para ganar un viaje doble al torneo.

El camino hacia la Copa Mundial FIFA 2026 ya comenzó y DIRECTV activó una iniciativa dirigida a los aficionados del fútbol. Se trata de “El grupo de la suerte”, un concurso que premiará al participante con más aciertos en su pronóstico del sorteo con un viaje para dos personas, que incluye pasajes, alojamiento y entradas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una propuesta vinculada a la cobertura del torneo

La dinámica se enmarca en la experiencia que ofrecerá DIRECTV como señal que transmitirá en vivo los 104 partidos del certamen, programado entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

El concurso funciona a través del sitio www.elgrupodelasuerte.com, donde los usuarios pueden completar su predicción sobre cómo quedarán conformados los grupos del sorteo oficial, previsto para el 5 de diciembre.

Ese evento también podrá verse en vivo por la señal DSPORTS (canales 610 y 1610 HD) y por el servicio de streaming DGO.

Cómo participar en el concurso

Quienes deseen sumarse deben registrarse en el portal y completar los grupos desde la letra A hasta la L.

El ganador será el concursante que logre el mayor número de coincidencias con la conformación final del sorteo de la FIFA. Además, quienes acierten más rivales de Ecuador en la fase de grupos también entrarán al sorteo de premios adicionales.

Las predicciones podrán enviarse hasta antes del inicio de la transmisión del sorteo del 5 de diciembre. En caso de empate, se tomará en cuenta el pronóstico cargado primero.

A una semana del sorteo oficial

A pocos días del sorteo, ya están definidos los clasificados por eliminatorias en África, Asia, Europa, Oceanía y Sudamérica. Estados Unidos, México y Canadá también aseguraron su presencia como anfitriones y encabezan el bombo 1, junto con las selecciones con mayor puntaje en el ranking FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Los bombos del Mundial 2026

Bombo 1:

Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2:

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suecia, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3:

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4:

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y las seis selecciones que clasifiquen vía repechaje. Entre ellas podría incluirse Italia, actualmente en el puesto 12 del ranking FIFA.

