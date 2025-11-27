Expreso
PLAN SALUD
Usuarios aprovechan las rebajas de Black Friday para planear viajes en 2026.
Usuarios aprovechan las rebajas de Black Friday para planear viajes en 2026.

Black Friday: vuelos más baratos a destinos que no te puedes perder

Descubre las mejores ofertas de vuelos por Black Friday 2025. Aerolíneas como LATAM, Avianca e Iberia lanzan descuentos

  • Redacción Digital

Vuelos baratos, destinos soñados y promociones relámpago. El Black Friday (que este año cae el 28 de noviembre) ya empezó a mover el tablero del turismo en Ecuador, y las aerolíneas no esperaron al viernes para soltar sus descuentos.

LATAM, Avianca, Iberia y varias plataformas de viajes han expuesto sus rebajas que están tentando a más de uno a adelantar sus vacaciones de 2026.

Te invitamos a leer | Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

Descuentos en vuelos dentro y fuera del país

Las ofertas de Black Friday para viajar desde Ecuador incluyen rutas nacionales e internacionales, con rebajas que van del 15% al 45%, dependiendo de la aerolínea.

LATAM Airlines: cronómetro en cuenta regresiva

Con un contador que vence en pocos días, LATAM lanzó tarifas promocionales para viajar en el primer trimestre de 2026:

  • Miami desde $ 485,60, un destino que (como presume la aerolínea) combina playas, deportes acuáticos y paseos frente al mar.
  • Bogotá, uno de los favoritos del público ecuatoriano, desde $ 172,07 solo ida.
  • Buenos Aires desde $ 323,18 solo ida.
  • A nivel local, un vuelo Quito–Guayaquil se ubica desde $ 63,71.
Ofertas de vuelos por Black Friday 2025 atraen a miles de viajeros en Ecuador.
Ofertas de vuelos por Black Friday 2025 atraen a miles de viajeros en Ecuador.CANVA

Avianca: 45% de descuento y vuelos hasta mayo de 2026

La campaña '¡Llegó la promo del año!' de Avianca está disponible hasta el 28 de noviembre y tiene precios que ya están haciendo ruido:

  • Nueva York desde $ 195 solo ida.
  • Orlando desde $ 243.
  • Bogotá desde $ 174 y Cartagena desde $ 170.
  • Dentro del país, ofrece rutas como Quito–Guayaquil por $ 55, Quito–Cuenca por $ 57 y Quito–Manta en $ 47.

Iberia: destinos europeos para 2026

Para quienes buscan cruzar el Atlántico, Iberia prepara un catálogo tentador para vuelos ida y vuelta el próximo año:

  • Madrid desde $ 830
  • Barcelona desde $ 857
  • Lisboa desde $ 871
  • Roma desde $ 882
  • París desde $ 932
Copa Airlines: Blue Week hasta diciembre

Copa se sumó a la temporada con su Blue Week, que habilita compras hasta el 2 de diciembre de 2025 para viajar entre el 15 de enero y el 15 de mayo de 2026.

Cómo encontrar los mejores vuelos en Black Friday

  1. Activa alertas de precios: Google Flights, Skyscanner y Kayak permiten crear notificaciones que avisan cuando los vuelos bajan. Es la forma más rápida de detectar oportunidades reales.
  2. Sigue a las aerolíneas en redes: Las ofertas más agresivas suelen aparecer primero en Instagram, X o Facebook. Son relámpagos: duran horas.
  3. Compra directo en la web oficial: Las aerolíneas reservan descuentos exclusivos y beneficios extra (como cambios flexibles o equipaje) para quienes compran en sus páginas.
  4. Sé flexible con fechas y aeropuertos: Volar entre semana o en horarios nocturnos puede hacer una gran diferencia en el precio. Y siempre vale comparar tarifas saliendo desde Quito y Guayaquil.

