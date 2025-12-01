Expreso
PLAN SALUD
Shai Gilgeous Alexander
Gilgeous Alexander, la estrella de los Thunders que tiene cuentas pendientes en la NBA.Cortesía

NBA: Los Thunder se vengan de los Blazers y los Lakers vuelan con Doncic y Reaves

Doncic, Reaves y Shai Gilgeous-Alexander fueron las figuras de la semana en la última jornada

Los Oklahoma City Thunder derrotaron el domingo 30 de noviembre por 115-123 a los Portland Trail Blazers, el único equipo que les ha ganado esta temporada, mientras que los Lakers vencieron 133-121 a los New Orleans Pelicans con la dupla de Luka Doncic y Austin Reaves cubriendo la baja de LeBron James.

Los Thunder (20-1) estiraron a doce su racha de triunfos seguidos y sumaron su vigésima victoria en apenas 21 partidos de la temporada. Solo los Blazers (8-12), precisamente, pudieron con ellos en su anterior enfrentamiento.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 26 puntos, extendiendo a 93 su racha de partidos consecutivos con 20 o más unidades. Solo el legendario Wilt Chamberlain, con 126, tiene una marca superior. Para los Blazers, Deni Avdija firmó un triple-doble con 31 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias.

Siete seguidas para los Lakers

Austin Reaves
Reaves marcó un total de 33 puntos en la victoria de los Lakers ante Pelicans.Cortesía
JJ Redick le dio descanso a LeBron James, que sigue recuperándose de la ciática. Sin James, Luka Doncic y Austin Reaves demostraron una noche más una enorme química, que tiene a los Lakers (15-4) en una posición mejor de la que se esperaba de ellos.

Doncic firmó un doble-doble con 34 puntos y 12 rebotes, mientras que Reaves terminó el partido con 33 puntos. Siete victorias seguidas.

Los Lakers dominaron sin tregua, de inicio a fin, con una máxima ventaja de 26 puntos, aunque no apretaron el acelerador ante unos Pelicans (3-18) que son últimos en el Oeste.

