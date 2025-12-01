NBA: Los Thunder se vengan de los Blazers y los Lakers vuelan con Doncic y Reaves

Doncic, Reaves y Shai Gilgeous-Alexander fueron las figuras de la semana en la última jornada

Gilgeous Alexander, la estrella de los Thunders que tiene cuentas pendientes en la NBA.

Los Oklahoma City Thunder derrotaron el domingo 30 de noviembre por 115-123 a los Portland Trail Blazers, el único equipo que les ha ganado esta temporada, mientras que los Lakers vencieron 133-121 a los New Orleans Pelicans con la dupla de Luka Doncic y Austin Reaves cubriendo la baja de LeBron James.

Los Thunder (20-1) estiraron a doce su racha de triunfos seguidos y sumaron su vigésima victoria en apenas 21 partidos de la temporada. Solo los Blazers (8-12), precisamente, pudieron con ellos en su anterior enfrentamiento.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 26 puntos, extendiendo a 93 su racha de partidos consecutivos con 20 o más unidades. Solo el legendario Wilt Chamberlain, con 126, tiene una marca superior. Para los Blazers, Deni Avdija firmó un triple-doble con 31 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias.

Siete seguidas para los Lakers

Reaves marcó un total de 33 puntos en la victoria de los Lakers ante Pelicans. Cortesía

JJ Redick le dio descanso a LeBron James, que sigue recuperándose de la ciática. Sin James, Luka Doncic y Austin Reaves demostraron una noche más una enorme química, que tiene a los Lakers (15-4) en una posición mejor de la que se esperaba de ellos.

Doncic firmó un doble-doble con 34 puntos y 12 rebotes, mientras que Reaves terminó el partido con 33 puntos. Siete victorias seguidas.

Los Lakers dominaron sin tregua, de inicio a fin, con una máxima ventaja de 26 puntos, aunque no apretaron el acelerador ante unos Pelicans (3-18) que son últimos en el Oeste.

