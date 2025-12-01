Expreso
Piero Hincapié
Piero Hincapié (i), del Arsenal, defiende un balón contra Joao Pedro, delantero del Chelsea.AFP

Piero Hincapié y un choque poco común contra Pedro Neto: video de la jugada

El ecuatoriano protagonizó una barrida impecable que generó ovación de su afición

  • Redacción Expreso

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié volvió a dejar su sello de solvencia en la Premier League con una acción defensiva que se viralizó tras el empate 1-1 entre Arsenal y Chelsea. El tricolor protagonizó un cruce poco habitual frente al extremo portugués Pedro Neto, una jugada que encendió el aplauso de los hinchas Gunners en Stamford Bridge.

(Le puede interesar: Liga de Portoviejo logra histórico ascenso a la Serie B en el Reales Tamarindos)

La jugada clave del minuto 61

Al minuto 61, en pleno ataque del Chelsea, Neto encaró con velocidad hacia el área del Arsenal. Hincapié, firme y paciente, calculó cada paso: lo orientó hacia su perfil menos hábil y ejecutó una barrida quirúrgica para arrebatarle el balón. Una intervención limpia, efectiva y cargada de jerarquía que mostró la mejor versión del ecuatoriano.

La acción defensiva no solo cortó una jugada de peligro, sino que también generó una ovación inmediata de la afición visitante. Hincapié regresaba a la titularidad tras no sumar minutos en la victoria 3-1 del Arsenal ante Bayern Múnich por Champions League, y respondió con una actuación que refuerza su candidatura para consolidarse en el once de Mikel Arteta.

moises caicedo

Moisés Caicedo recibe una dura suspensión por la tarjeta roja en Chelsea vs. Arsenal

Leer más

Un mensaje para Mikel Arteta

El ecuatoriano aprovechó su oportunidad para demostrar que su solvencia, lectura de juego y agresividad controlada son recursos valiosos para el estratega español. Cada intervención, especialmente la del duelo frente a Pedro Neto, fue una muestra de que Hincapié puede ofrecer seguridad en escenarios de alta exigencia en la Premier.

RELACIONADAS

El reto que se viene: Brentford

El siguiente desafío de Piero Hincapié será el miércoles 3 de diciembre, cuando el Arsenal reciba al Brentford con el objetivo de seguir firme en la cima de la Premier League. Los ‘gunners’ lideran con 30 puntos, seguidos del Manchester City con 25 y de un Chelsea que suma 24. Una victoria permitiría a los de Arteta ampliar su ventaja y fortalecer su camino hacia el título.

