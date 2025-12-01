Piero Hincapié y un choque poco común contra Pedro Neto: video de la jugada

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié volvió a dejar su sello de solvencia en la Premier League con una acción defensiva que se viralizó tras el empate 1-1 entre Arsenal y Chelsea. El tricolor protagonizó un cruce poco habitual frente al extremo portugués Pedro Neto, una jugada que encendió el aplauso de los hinchas Gunners en Stamford Bridge.

La jugada clave del minuto 61

Al minuto 61, en pleno ataque del Chelsea, Neto encaró con velocidad hacia el área del Arsenal. Hincapié, firme y paciente, calculó cada paso: lo orientó hacia su perfil menos hábil y ejecutó una barrida quirúrgica para arrebatarle el balón. Una intervención limpia, efectiva y cargada de jerarquía que mostró la mejor versión del ecuatoriano.

La acción defensiva no solo cortó una jugada de peligro, sino que también generó una ovación inmediata de la afición visitante. Hincapié regresaba a la titularidad tras no sumar minutos en la victoria 3-1 del Arsenal ante Bayern Múnich por Champions League, y respondió con una actuación que refuerza su candidatura para consolidarse en el once de Mikel Arteta.

¡LA MURALLA ECUATORIANA SE PICÓ! 🇪🇨 Piero Hincapié tuvo una gran intercepción y le ganó el duelo a Pedro Neto en Stamford Bridge.



Un mensaje para Mikel Arteta

El ecuatoriano aprovechó su oportunidad para demostrar que su solvencia, lectura de juego y agresividad controlada son recursos valiosos para el estratega español. Cada intervención, especialmente la del duelo frente a Pedro Neto, fue una muestra de que Hincapié puede ofrecer seguridad en escenarios de alta exigencia en la Premier.

El reto que se viene: Brentford

El siguiente desafío de Piero Hincapié será el miércoles 3 de diciembre, cuando el Arsenal reciba al Brentford con el objetivo de seguir firme en la cima de la Premier League. Los ‘gunners’ lideran con 30 puntos, seguidos del Manchester City con 25 y de un Chelsea que suma 24. Una victoria permitiría a los de Arteta ampliar su ventaja y fortalecer su camino hacia el título.

