¿Emelec aún puede clasificar a la Copa Sudamericana? | Así están la tabla de LigaPro

El conjunto azul ganó a Delfín y aún tiene posibilidades de alcanzar a los primeros del segundo hexagonal

La jornada del domingo 30 de noviembre en el hexagonal final de la LigaPro trajo consigo movimientos cruciales en la tabla de posiciones, redefiniendo la lucha por los codiciados cupos a la Copa Sudamericana. En el cierre de la fecha , el Club Sport Emelec se encargó de poner la cuota de emoción, logrando una victoria vital que lo mantiene con esperanzas.

En un encuentro disputado, el Bombillo se impuso por la mínima diferencia (1-0) al Delfín, un triunfo que, aunque ajustado, tuvo un impacto gigante en sus aspiraciones. Con estos tres puntos, el equipo 'eléctrico' escala a la cuarta posición con 52 unidades, igualando en puntaje al Deportivo Cuenca, que se ubica tercero.

La victoria permite a los eléctricos mantenerse en la estela de los líderes, forzando un emocionante desenlace en las próximas fechas. La meta es clara: asegurar uno de los boletos al torneo continental.

Luis Castillo fue el autor del gol que dio la victoria a Emelec ante Delfín. API

La jornada también estuvo marcada por los triunfos del conjunto Guaytambo sobre los orientales, los protagonistas del liderato en su respectiva clasificación.

Macará, con un sólido 2-0 sobre un diezmado El Nacional (que terminó con un jugador de campo como arquero tras una expulsión), recuperó la cima. El equipo ambateño lidera la tabla con 56 puntos, afianzándose en la posición que, de momento, le da el pase a la Sudamericana.

Aucas había tomado el liderato momentáneamente tras una polémica remontada 2-1 frente al Deportivo Cuenca, un partido marcado por la expulsión de Kliver Moreno y decisiones arbitrales cuestionadas. El equipo oriental queda como escolta con 55 unidades.

¿Cuándo y contra quien juega Emelec en la siguiente fecha de LigaPro?

Emelec, con esta realidad en este segundo hexagonal, ahora buscará ratificar su intención en condición de local cuando reciba a Macará en la siguiente fecha. Será el lunes 8 de diciembre en el estadio George Capwell, desde las 19:00 (hora de Ecuador).

Tabla de posiciones de la LigaPro 2025

