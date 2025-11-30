Expulsión de Moisés Caicedo marcó el empate entre Chelsea y Arsenal (Video)

A pesar de la expulsión de Niño Moi, Chelsea resistió y logró empatar 1-1 ante el Arsenal de Piero Hincapié

Caicedo (24 años) recibió con Chelsea la primera expulsión a nivel de clubes en su carrera.

La esperada ‘batalla’ ecuatoriana en la Premier League se vivió con intensidad en Stamford Bridge, pero tuvo un giro dramático: el volante Moisés Caicedo fue expulsado al minuto 38, dejando al Chelsea con diez hombres. A pesar de la desventaja numérica, los Blues lograron rescatar un valioso empate 1-1 ante el Arsenal de Piero Hincapié, quien tuvo una sólida actuación defensiva.

La expectativa nacional por el partido de la fecha 13 se ‘desinfló’ en la primera parte. Niño Moi, con exceso de revoluciones, vio la tarjeta roja tras una falta cometida sobre Mikel Merino. La intervención del VAR corrigió la decisión arbitral y ‘mandó a las duchas’ al santodomingueño.

Hasta ese momento, Caicedo había mostrado su nivel habitual: 4 recuperaciones, 1 despeje, 1 intercepción y 23 toques. Sin embargo, su ímpetu le costó caro, forzando su salida anticipada.

El DT Enzo Maresca tuvo que reorganizar a su equipo con diez hombres ante el líder de la liga. Pese a la desventaja, los Blues encontraron el gol del desahogo al inicio del segundo tiempo, anotado por Trevor Chalobah. Stamford Bridge estalló.

Chelsea, ordenado, optó por el contragolpe, pero Arsenal encontró el empate gracias a Mikel Merino (59’). El DT Mikel Arteta, asumiendo su rol de candidato, intensificó el ataque.

La solidez de Hincapié en la zaga

Piero Hincapié (i), del Arsenal, defiende un balón contra Joao Pedro, delantero del Chelsea. AFP

En la zaga, Piero Hincapié, junto al colombiano Mosquera, se mantuvo como último hombre. El esmeraldeño se mostró fino, rápido y atento a las coberturas. Sumó 6 recuperaciones de pelota y 3 despejes, con solo dos faltas cometidas. Números aceptables que, de a poco, consolidan su confianza con Arteta.

Un final frenético y un punto que pesa

Los minutos finales se consumieron en un juego desenfrenado y terminó con un punto agridulce para Arsenal, que le permite distanciarse en la cima con 30 puntos, cinco más que su escolta, el Manchester City (25). En cuanto a Chelsea, su hinchada ovacionó a la plantilla, reconociendo el esfuerzo que les asegura el tercer puesto con 24 unidades.

