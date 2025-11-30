Expreso
  Deportes

Barcelona SC
Barcelona SC empató 1-1 con Libertad.API

Barcelona SC domina según Ismael Rescalvo, pero las estadísticas favorecen a Libertad

Libertad generó más remates y posesión que Barcelona SC, a pesar de que el Ídolo reclamó superioridad en el juego

Ismael Rescalvo aseguró que Barcelona SC fue el dominante en el empate 1-1 ante Libertad por el hexagonal final de la LigaPro 2025, pero las estadísticas narran una historia distinta.

Rescalvo asegura dominio de su equipo durante 70 minutos

El técnico del Ídolo destacó que su plantel “fue superior por 70 minutos”, y lamentó no haber cerrado el partido a tiempo para mantener la victoria.

(Te invito a leer: Barcelona empató con Libertad y se aleja del cupo directo a la Libertadores 2026)

Controlamos el juego y tuvimos opciones claras para marcar un segundo gol, pero desafortunadamente se nos van los tres puntos al final del partido”, afirmó Rescalvo.

LigaPro 2025
Barcelona SC se alejó de la pelea por el cupo directo a la Copa Libertadores 2026.API

Libertad supera en estadísticas de posesión y remates

Sin embargo, la realidad estadística favorece al conjunto de Juan Carlos ‘Pechón’ León. Libertad concluyó el juego con un 54 % de posesión. Además, generó 21 remates, con 7 disparos al arco defendido por Ignacio de Arruabarrena.

Independiente del Valle

Independiente del Valle aplaza festejos por el título

Leer más

Barcelona SC, en contraste, mostró poca profundidad ofensiva: apenas ocho remates en todo el encuentro, con tres tiros directos a portería.

Uno de ellos fue el gol de Xavier Arreaga, mientras que los otros dos fueron oportunidades desperdiciadas por Janner Corozo, quien remató a las manos del arquero Leonel Nazareno pese a quedar frente al arco.

Impacto del empate en la clasificación de Barcelona SC

Para Rescalvo, la poca contundencia fue decisiva: “Cuando tienes esas posibilidades y no las concretas, dejas todo abierto para el rival. Eso pasó, y el rival sintió esa circunstancia. Nosotros no sentenciamos cuando teníamos que hacerlo”.

El empate complica el camino del Ídolo. Con 63 puntos, se mantiene en la tercera posición, pero se aleja de Liga de Quito, que suma 65 unidades y posee el último cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

Repechaje y presión: el futuro de Barcelona SC en la LigaPro

Aunque Barcelona SC está en zona de repechaje, la presión aumenta, porque Universidad Católica, con 57 puntos, aún puede arrebatarle su lugar y enviarlo a pelear por un boleto a la Sudamericana 2026, cuando faltan tres fechas por disputarse en el hexagonal final de LigaPro 2025.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

