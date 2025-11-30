Liga de Portoviejo logra histórico ascenso a la Serie B en el Reales Tamarindos

El plantel manabita logró ascender a la Serie B después de 4 años en el Ascenso Nacional

Vista panorámica del Estadio Reales Tamarindos lleno y teñido de verde y blanco durante la celebración.

Liga de Portoviejo vivió una tarde inolvidable en un Estadio Reales Tamarindos que lució copado y teñido de verde y blanco. El equipo manabita selló su regreso a la Serie B después de cuatro años al vencer 1-0 a Aampetra, gracias a un gol de Johan Riascos marcado a los 39 minutos del primer tiempo, acción que encendió el júbilo de toda la hinchada.

El plantel dirigido por Raúl Duarte puso fin a una espera marcada por frustraciones deportivas, especialmente la del año anterior, cuando no logró superar a 22 de Julio en la definición del ascenso. La historia tuvo un giro simbólico: Riascos, quien falló el penal decisivo en aquella tanda, fue esta vez el encargado de cambiar el destino del equipo y convertirse en el héroe de la jornada.

Una vez que el árbitro Roberth Cabrera dio el pitazo final, el Estadio Reales Tamarindos explotó en un grito de alegría y algarabía que la hinchada tenía guardado en la garganta. Era el desahogo contenido de miles de seguidores del ídolo de la provincia de Manabí, que vivieron el ascenso como un acto de justicia deportiva y como el cierre perfecto de una tarde llena de tensión, esperanza y emoción.

Jugadores de Liga de Portoviejo celebran en el Estadio Reales Tamarindos tras el histórico ascenso a la Serie B. Alejandro Giler

La revancha de Riascos

El delantero colombiano —que inició la temporada en el Manta FC y regresó después al cuadro universitario— no pudo contener las lágrimas tras el final del encuentro. Su emoción se replicó en las gradas, donde también afloraron sentimientos encontrados entre la alegría del ascenso y el recuerdo de los momentos difíciles que antecedieron este logro.

El retorno de Liga de Portoviejo a la Serie B desató una verdadera fiesta en la capital manabita. Además del ascenso, el elenco portovejense aseguró su clasificación a la final del torneo de Segunda Categoría, cuyo rival saldrá entre Cuenca Juniors y Mineros. En el duelo de ida, los azuayos tomaron ventaja 0-2 como visitantes.

Liga de Portoviejo vuelve así al fútbol profesional ecuatoriano, con un ascenso cargado de emoción, revancha deportiva y esperanza para su fiel hinchada.

