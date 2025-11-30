Problemas estomacales afectaron a cuatro jugadores de Técnico Universitario vs Manta
El técnico Alejandro Cortés afirmó que cuatro titulares sufrieron vómitos, diarrea y deshidratación antes del duelo decisivo
Alejandro Cortés, entrenador de Técnico Universitario, reveló luego de la derrota 3-2 ante Manta, resultado que selló el descenso del Rodillo Rojo a la serie B de Ecuador y la salvación de los Atuneros, que cuatro de sus titulares llegaron al partido con problemas estomacales.
Cuatro titulares jugaron con vómitos, diarrea y deshidratación
Los laterales derecho e izquierdo Jean Herrera y Elvis Patta, respectivamente, y los volantes Vicente Torres y Juan Jiménez sufrieron vómito, diarrea y deshidratación luego del almuerzo previo al compromiso, una situación inesperada que condicionó totalmente su rendimiento.
(Te invito a leer: Barcelona SC domina según Ismael Rescalvo, pero las estadísticas favorecen a Libertad)
“Es algo que pasó y no sabemos que sucedió en la preparación de la comida. Cuando llegamos acá almorzamos temprano. Luego nos encontramos con ese cuadro viral, y los muchachos durante la semana estuvieron bien”, explicó en rueda de prensa el entrenador Cortés.
Los cambios fueron obligados por el malestar de los jugadores
A pesar de las molestias, los cuatro futbolistas fueron incluidos en el once inicial, aunque ninguno pudo completar los noventa minutos del compromiso.
Barcelona empató con Libertad y se aleja del cupo directo a la Libertadores 2026Leer más
“Los cambios se hicieron por necesidad. Herrera aguantó lo que más pudo, Torres estaba vomitando, Jiménez tenía diarrea y Patta salió porque tenía deshidratación”, detalló el técnico colombiano.
Cortés subrayó que sus dirigidos trabajaron para rendir al 100 % en el partido, sin embargo, este contratiempo escapó de sus manos: “Que si el pollo, la pasta o la ensalada… no sabemos qué fue, pero nos afectó justo en un partido decisivo”.
De esta manera, Técnico Universitario quedó en la tercera posición del cuadrangular por el descenso, con 33 puntos, quedando a tres unidades del segundo Mushuc Runa, que logró salvar la categoría.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
SABOTAJE EN TÉCNICO UNIVERSITARIO?🤔🇦🇹— Jorge Régulo De Mora (@ReguloDe17) November 30, 2025
Alejandro Cortes D.T del ‘Rodillo’ confirmó que 4 jugadores sufrieron problemas estomacales en el partido ante #Manta
🗣️”Llegamos al estadio y nos encontramos eso. Que el pollo o que la pasta cayó mal, sale de nuestras manos”
94.5📻 pic.twitter.com/huPF2OaFrr