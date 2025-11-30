Problemas estomacales afectaron a cuatro jugadores de Técnico Universitario vs Manta

El técnico Alejandro Cortés afirmó que cuatro titulares sufrieron vómitos, diarrea y deshidratación antes del duelo decisivo

Alejandro Cortés, entrenador de Técnico Universitario, reveló luego de la derrota 3-2 ante Manta, resultado que selló el descenso del Rodillo Rojo a la serie B de Ecuador y la salvación de los Atuneros, que cuatro de sus titulares llegaron al partido con problemas estomacales.

Cuatro titulares jugaron con vómitos, diarrea y deshidratación

Los laterales derecho e izquierdo Jean Herrera y Elvis Patta, respectivamente, y los volantes Vicente Torres y Juan Jiménez sufrieron vómito, diarrea y deshidratación luego del almuerzo previo al compromiso, una situación inesperada que condicionó totalmente su rendimiento.

“Es algo que pasó y no sabemos que sucedió en la preparación de la comida. Cuando llegamos acá almorzamos temprano. Luego nos encontramos con ese cuadro viral, y los muchachos durante la semana estuvieron bien”, explicó en rueda de prensa el entrenador Cortés.

Técnico Universitario perdió 3-2 ante Manta. API

Los cambios fueron obligados por el malestar de los jugadores

A pesar de las molestias, los cuatro futbolistas fueron incluidos en el once inicial, aunque ninguno pudo completar los noventa minutos del compromiso.

“Los cambios se hicieron por necesidad. Herrera aguantó lo que más pudo, Torres estaba vomitando, Jiménez tenía diarrea y Patta salió porque tenía deshidratación”, detalló el técnico colombiano.

Cortés subrayó que sus dirigidos trabajaron para rendir al 100 % en el partido, sin embargo, este contratiempo escapó de sus manos: “Que si el pollo, la pasta o la ensalada… no sabemos qué fue, pero nos afectó justo en un partido decisivo”.

De esta manera, Técnico Universitario quedó en la tercera posición del cuadrangular por el descenso, con 33 puntos, quedando a tres unidades del segundo Mushuc Runa, que logró salvar la categoría.

