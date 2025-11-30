Delfín vs. Emelec EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto del partido de LigaPro 2025

Emelec visita a Delfín con la obligación de ganar para mantenerse en la lucha por el cupo a la Sudamericana 2026

Emelec está obligado a ganar para no bajarse de la pelea por la Copa Sudamericana 2026.

Emelec no baja los brazos en la carrera por el único cupo clasificatorio a la Copa Sudamericana 2026 y, este domingo 30 de noviembre de 2025, desde las 18:00, buscará un triunfo en su visita a Delfín por la fecha 7 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025.

Aunque los Cetáceos ya quedaron fuera de la pelea por el boleto internacional, en el Bombillo saben que no pueden confiarse y que cada punto será determinante en las cuatro jornadas que restan por disputarse en el torneo.

Emelec, dirigido por el técnico Guillermo Duró, ocupa la cuarta posición del grupo con 49 puntos, a seis unidades del líder Aucas, que domina la tabla con 55. En cambio, Delfín es colista con apenas 35 puntos.

Emelec visita a Delfín en el estadio Jocay de Manta. Archivo

Para este compromiso, Duró deberá rearmar su mediocampo. José Francisco Cevallos y Sergio Quintero quedaron descartados por molestias físicas, por lo que sus lugares serán ocupados por Roberto Garcés y Alexander González, respectivamente, quienes tendrán la misión de mantener el equilibrio y darle salida al equipo.

Dónde ver EN VIVO el partido Delfín vs Emelec

El partido de Delfín vs Emelec será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en su plataforma digital como canal de televisión pagada, además, por la señal abierta de TC.

Sigue EN VIVO el minuto a minuto del Delfín vs. Emelec

