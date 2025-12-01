Tapia y Coello, números 1 del pádel mundial por tercer año consecutivo

El español y el argentino se coronaron en la Premier Padel luego de levantar el título de campeones

El argentino y el español son de los 'padelistas' más laureados del mundo.

El argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello se coronaron la noche del domingo 30 de noviembre como los reyes del pádel por tercera temporada consecutiva tras haber logrado la victoria en el torneo de Acapulco (México) de Premier Padel, el último grande del curso, ante la también dupla hispano-argentina Alejandro Galán y Federico Chingotto.

Galán y Chingotto estaban obligados a vencer en Acapulco para seguir teniendo opciones de arrebatar el número uno del ránking mundial a falta de las Finales que tendrán lugar en Barcelona del 11 al 14 de diciembre.

Sin embargo, Tapia y Coello hicieron valer su condición de dominadores del circuito y se impusieron en un intenso partido por 6-4 y 7-6 (5) para mantener su cetro y alzar el trofeo ataviados con el tradicional sombrero charro.

Una pareja explosiva en el mundo del Pádel

'Ale' Galán y Chingotto plantaron cara y demostraron por qué esta temporada han obtenido ocho títulos, entre ellos, la primera edición del Mundial de Parejas disputada en Kuwait, precisamente ante sus máximos rivales.

"No me quiero quedar sin felicitar a Ale, a Chingo y a Jorge. Hemos peleado un año entero, dos años enteros de una forma honesta. Creo que aun jugándonos todo, se ve que el respeto va por encima de todo y las ganas también. El año que viene va a ser otra guerra y estoy seguro de que no va a bajar la intensidad", afirmó Coello al término del partido, informa Premier Padel en un comunicado.

El argentino, de 26 años, y el vallisoletano, de 23, alcanzaron la cima del deporte de la pala en mayo de 2023, cuando el circuito se denominaba World Padel Tour, al desbancar a Galán y Juan Lebrón, que a su vez había dominado el circuito desde 2020.

Galán y Chingotto, que conquistaron el otro torneo grande, el de Roma, cierran el curso con siete títulos, tres de ellos ante Tapia y Coello, a los que derrotaron también en la final de la primera edición del Mundial de parejas que se disputó en Kuwait el pasado 10 de noviembre.

