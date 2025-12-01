Liga de Portoviejo regresa a la Serie B: Así fue la conmovedora celebración (video)

La Capira volvió a la Primera Categoría y su gente lo celebró en toda la ciudad. El festejo se extendió en Portoviejo

Jugadores de Liga de Portoviejo celebraron con los hinchas en el Reales Tamarindos.

El grito de gol a los 40 minutos en el estadio Reales Tamarindos no fue un festejo más. La tarde de este domingo 30 de noviembre, Liga de Portoviejo (LDUP), la Capira, no solo derrotó 1-0 a Aampetra en la semifinal del Ascenso Nacional, sino que selló su glorioso retorno a la LigaPro Serie B, categoría de la que se despidió en 2020.

El pitazo final del árbitro Robert Cabrera fue la señal que Portoviejo esperaba. La capital de Manabí se convirtió en el epicentro de una euforia colectiva. El tanto de Jhojan Riascos, un remate certero desde la medialuna que desequilibró el marcador, se transformó en la llave para abrir las puertas de una fiesta que se extendió desde el coloso deportivo hasta cada rincón de la ciudad.

Apenas se confirmó el ascenso, la capital manabita se vistió de verde y blanco. La celebración no se limitó al Reales Tamarindos, que lució un lleno total y un ambiente electrizante. Los miles de hinchas que abarrotaron el estadio se unieron a la marea humana que ya esperaba afuera para dar inicio a la caravana de la alegría.

Este fue el equipo que saltó de titular en Liga de Portoviejo ante Aampetra. API

Cientos de vehículos, motos y personas a pie formaron un río imparable de fervor futbolístico. Los jugadores, héroes de la jornada, abordaron un bus descapotable o se subieron a vehículos acondicionados para ser aclamados por su gente.

“¡Volvimos, carajo! ¡La Capira es de Serie B!” era el cántico unánime que retumbaba, acompañado por el incesante sonido de cláxones, tambores y trompetas.

Las principales avenidas de Portoviejo, como la Universitaria y la Manabí, se convirtieron en pistas de baile improvisadas. Banderas gigantes ondeaban desde balcones y postes, mientras que bengalas y juegos pirotécnicos iluminaban el cielo nocturno, tiñendo de verde la celebración.

La fiesta se concentró en puntos emblemáticos, donde los aficionados corearon el nombre del equipo y de figuras clave como el arquero Alex Mayorga, cuyas atajadas fueron cruciales para mantener el 1-0, y el estratega Raúl Duarte.

El regreso de Liga de Portoviejo a la Serie B no es solo una victoria deportiva; es un bálsamo de orgullo para toda la provincia. Tras el sufrimiento de un largo camino en la Segunda Categoría, Portoviejo demostró que su pasión por la Capira sigue intacta y que estaba lista para desatar un carnaval a la altura de su historia.

La alegría del ascenso encendió una llama de esperanza y fiesta que promete arder durante muchas horas más, recordándole a todo el Ecuador que Liga ha vuelto, y su gente lo celebra a lo grande.

¿Cuándo será la final del Ascenso Nacional?

La gran final del Ascenso Nacional 2025 se jugará entre el conjunto manabita y el ganador del duelo de Cuenca Juniors vs. Mineros. La disputa del título está pactado para el 13 de diciembre en el partido único a disputarse en el estadio Olímpico de Riobamba.

