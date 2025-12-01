Los grupos de la muerte en la historia de los Mundiales y cómo podría ser el del 2026

Los grupos de la muerte del Mundial: historia, sorpresas y lo que viene en 2026

La selección de México podría estar en un grupo de la muerte del Mundial 2026.

En cada Copa del Mundo hay un concepto que enciende debates, titulares y temores: el famoso Grupo de la Muerte. Ese sorteo caprichoso que coloca en la misma zona a dos o tres selecciones con peso, historia y favoritismo para llegar lejos, obligándolas a chocar desde el inicio. Es la antesala del drama, donde uno grande siempre queda fuera antes de tiempo.

El ejemplo más reciente ocurrió en el Mundial de Qatar 2022, cuando el Grupo E reunió a Alemania, España, Japón y Costa Rica. Sobre el papel, los germanos eran favoritos, pero el fútbol volvió a enseñar que no respeta pergaminos: solo vencieron a Costa Rica (4-2), empataron con España (1-1) y cayeron ante Japón (2-1). Resultado: clasificados Japón y España; eliminada Alemania, otra vez víctima del Grupo de la Muerte.

Seleccion de Alemania una de las más fuertes del mundial. cortesía

Historia de los últimos grupos de la muerte de los mundiales

Viaje al Mundial 2026: así puedes ganar acertando los grupos del sorteo FIFA Leer más

Para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, ya se proyecta un posible Grupo de la Muerte: México como anfitrión acompañado de tres rivales de élite o tradición: Croacia, Paraguay e Italia. Un cóctel explosivo que pondría a temblar a cualquiera.

La historia reciente confirma que este tipo de grupos se repite:

Corea-Japón 2002. Argentina sufrió el golpe: perdió ante Inglaterra, empató con Suecia y solo venció a Nigeria. Eliminada prematuramente.

Alemania 2006. Otra vez Argentina en una zona durísima con Países Bajos, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro. Esta vez salió con vida.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina. cortesía

Siempre hay sorpresas

Sorteo Mundial 2026: ¿En qué bombos están ubicadas las selecciones de Latinoamérica? Leer más

Sudáfrica 2010. El anfitrión cayó en un grupo casi imposible con Francia, Uruguay y México. Sudáfrica y Francia quedaron fuera.

Brasil 2014. Tres campeones mundiales: Uruguay, Italia e Inglaterra. Y el líder terminó siendo Costa Rica, la gran revelación.

Rusia 2018. Alemania volvió al sufrimiento. México y Suecia avanzaron; Corea del Sur dio el golpe final eliminando a los teutones.

Qatar 2022. Repetición del drama alemán: Japón y España clasificaron y los tetracampeones regresaron a casa antes de tiempo.

Los Grupos de la Muerte son la esencia pura del Mundial: incertidumbre, gigantes que caen y equipos que sorprenden al planeta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!