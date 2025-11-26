Sorteo Mundial 2026: ¿En qué bombos están ubicadas las selecciones de Latinoamérica?

Todo está definido y los combinados nacionales esperan sus próximos rivales en la cita mundialista. Conoce los detalles

Piero Hincapié (i) de Ecuador disputa el balón con Nicolás González de Argentina en el estadio Monumental.

La emoción rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sube de tono. La FIFA ha revelado oficialmente la composición de los cuatro bombos y las reglas que regirán el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará el próximo 5 de diciembre en la capital estadounidense, Washington DC.

Lea también: Emelec no entrenó: ¿Cuántas veces se han paralizado los jugadores por falta de pago?

Con el torneo expandido a 48 selecciones, la máxima cita del fútbol mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, ya cuenta con 42 equipos confirmados. Restan solo seis plazas por definir en los repechajes intercontinentales.

América Latina ya tiene un fuerte contingente clasificado, con ocho selecciones que aseguraron su boleto. Un noveno equipo, Bolivia, mantiene viva la esperanza al tener que disputar el repechaje entre confederaciones el próximo año.

Ecuador enfrenta a Nueva Zelanda como parte de su preparación para el Mundial 2026. CORTESÍA

La distribución de los combinados nacionales latinoamericanos en los cuatro bombos ha quedado de la siguiente manera:

Bombo 1 (Cabezas de Serie): Gigantes de la Región

México

Argentina

Brasil

Bombo 2: Equipos de Alto Nivel

Colombia

Ecuador

Uruguay

Bombo 3: Rivales a Considerar

Panamá

Paraguay

Lucía Yépez lidera el pleno de oros de Ecuador en lucha femenina en Bolivarianos 2025 Leer más

La FIFA explicó en un comunicado que las reglas del sorteo tienen como objetivo agrupar a las 48 selecciones en 12 grupos y, al mismo tiempo, evitar cruces tempranos entre las mejores selecciones del mundo, garantizando cabezas de serie para cada una de las 12 zonas.

Fecha y hora del sorteo del Mundial 2025



El tan esperado sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 a partir de las 12:00 (hora de Ecuador) en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. Este día se conocerá oficialmente con quiénes tendrá que disputar la Tricolor en la fase de grupos de un inédito Mundial de tres países.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!