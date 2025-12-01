Expreso
Mundial de 40
En la edición 56 el torneo tiene récord de participantesCortesía

Mundial de 40, inicia la ronda de cuartos de final en Quito

Las parejas empezaron a disputar el torneo el viernes. Este miércoles 3 de diciembre serán las semifinales y el 4 la final.

Las partidas del Campeonato Mundial de 40, el juego de cartas tradicional que se hace popular durante las fiestas de fundación de Quito, llegan este martes 2 de diciembre a su fase de cuartos de final en el Centro Comercial Iñaquito (CCI).

Esta ronda del torneo, organizado desde hace 56 años por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP), se da luego tres días de eliminatorias previas en las que participaron 96 parejas, de las cuales clasificaron solo 36 a la ronda de este martes, donde serán divididos en nueve grupos de 4 parejas cada uno. 

Dicho esto, los semifinalistas serán los ganadores de cada serie, mientras que otros tres saldrán de la ronda de repechaje para quedar finalmente 12 dúos.

Entre los cuartofinalistas aparecen los campeones de la edición del año pasado, Stalin Herrera y Marcelo Saquisilí, quienes se encuentran defendiendo el título, además de otras duplas como Jimmy Quinatoa y Wladimir Almmeida; así como Rafael Córdoba y Amparo Vallejo, Daniel Pacheco y Andrés Correa, entre otros.

Clásica zapatería

Dentro del juego de naipes en el que gana quien alcance los 40 puntos, existe la modalidad ‘Zapateros’, destinada a la pareja que no logra superar los 10 tantos durante una partida. 

Mundial de 40
El exfutbolista ecuatoriano Carlos Tenorio (c) fue uno de los jugadores que inauguró la zapatería.Cortesía

Justamente quienes quedan encasillados en esta puntuación deben asistir a la zapatería, que por tercer año consecutivo es auspiciada por Diario EXPRESO, donde deben lustrar los zapatos de sus rivales, para luego recibir un certificado de zapateros y premio de los auspiciantes.

