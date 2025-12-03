A qué hora y dónde ver Liga de Quito vs Emelec en semifinal de Copa Ecuador 2025
Liga de Quito recibe a Emelec en Casa Blanca con ventaja en el global; los eléctricos buscan su pase a la final
Emelec visita a Liga de Quito, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Ecuador 2025, con el único objetivo de sacar una victoria para poder avanzar a la final de la competencia.
El encuentro se disputará este miércoles 3 de diciembre de 2025, desde las 19:00, en el estadio Casa Blanca de Quito, escenario en el que ambos equipos buscarán sellar su clasificación.
Emelec llega a Quito con la obligación de revertir la serie
El Bombillo, dirigido por Guillermo Duró, llega con la obligación de ganar. El equipo azul necesita remontar el 2-1 en contra sufrido en el partido de ida en el estadio Capwell, un resultado que dejó a los eléctricos contra las cuerdas.
Las bajas que complican el plan de Guillermo Duró
Para este compromiso, Duró deberá lidiar con bajas sensibles: Luis Fernando León, José Francisco Cevallos y Sergio quedaron descartados por molestias físicas, mientras que Alfonso Barco no podrá estar por suspensión.
Aun así, Emelec contará con tres de sus piezas más influyentes: Juan Pablo Ruiz, Justin Cuero y José Angulo, quien buscará ser determinante en el área rival.
Liga de Quito busca asegurar la clasificación con el apoyo de su hinchada
En la otra vereda, Liga de Quito, dirigida por Thiago Nunes, llega con la ventaja y la tranquilidad que otorga el marcador global. Los albos saben que un empate les basta para acceder a la gran final de la Copa Ecuador 2025, que al campeón otorga la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
No obstante, LDU tendrá también una baja importante: el lateral izquierdo Leonel Quiñónez quedó fuera debido a su expulsión en el cotejo anterior.
Pese a ello, Nunes dispondrá de figuras determinantes como Jeison Medina, su goleador; además de Bryan Ramírez y Gabriel Villamil, quienes han sido fundamentales en el mediocampo y la generación ofensiva.
Las alineaciones confirmadas de Liga de Quito y Emelec
Dónde ver EN VIVO Liga vs Emelec: transmisión por DSports y DGO
Para los aficionados que no puedan asistir al estadio, el compromiso será transmitido EN VIVO por DSports y también a través de la plataforma digital DGO, que llevará cada detalle del cotejo a los hogares de todo el país.
