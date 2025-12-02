Expreso
Ciclistas de la Calle
Integrantes de Ciclistas de la Calle tras su objetivo de recorrer la serranía ecuatoriana.Cortesía

Ciclistas de la Calle completaron una desafiante ruta andina ecuatoriana

El grupo de deportistas urbanos llegó a Riobamba luego de realizar una ciclorruta que recorrió la sierra central del país

El colectivo de Ciclistas de la Calle, liderados por Carlos Briones, se aventuraron en una nueva travesía, esta vez al centro del país, partiendo en horas de la madrugada desde Guayaquil. A las 17:20 pasaron por Machachi, en Pichincha y después visitaron las localidades de Alluriquín, Nápac, Tandapi y Alóag.

Ya en el segundo día de la jornada, desde las 07:15, partieron de Machachi hacia las comunidades de Aloasí, Romerillos, Latacunga, Salcedo, Panzaleo y Yambo, para culminar el ciclopaseo en Ambato, a las 16:15.

De acuerdo con el itinerario de cicloturismo, quienes integran Ciclistas de la Calle, mantienen el esquema de ascender a 8 km/h como tiempo medio; y bajar, en caso de un descenso, como dicta el manual a 70km/h.

"Tuvimos el tiempo necesario para conocer y escudriñar de manera muy somera a la población, costumbres, tradiciones y por supuesto degustar de la infaltable gastronomía de los lugares por donde atraviesan en sus fabulosos desplazamientos en bicicleta", sostuvo Blas Hernández, miembro activo del grupo.

El evento en particular acumuló 3.700 metros positivos en 214km. Un viaje muy dinámico, de mucha satisfacción donde agraciaron su espíritu espectando al Coto, a los hermanos Ilinizas, a la mama Tungurahua y los maravillosos campos andinos.

