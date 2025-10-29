Durán celebró 123 años con pedaleo y aventura junto al grupo Zombies Cyclists

El grupo de ciclistas urbanos recorrió 70 km por el aniversario del cantón, promoviendo deporte y turismo local

Zombies Cyclists celebró los 123 años de parroquialización de Durán con una ruta dentro del cantón ferroviario, hasta el recinto Los Ángeles, alejado del sector céntrico. En el sitio, los aventureros hicieron una parada en la escuela Calderón Chico, donde los ciclistas dialogaron con directivos y moradores del sector.

El grupo, que partió a las 08:30 desde Guayaquil, estuvo guiado por compañeros que residen en Durán como Daniel Pantaleón, quien encabezó a los ciclistas y recorrieron con facilidad el sector. En el camino hallaron árboles de ciruelas y mangos.

El terreno de piedra suelta no fue impedimento para que se cumpla con la ruta, pese a que algunos se quedaron ponchados, indicó Guillermo Vásquez, líder del grupo. Él dirigió la ruta desde el parque de Bellavista, en Guayaquil, hasta el cantón Durán sumando casi 70 Km.

Pese a la inseguridad, el grupo urbano motiva a salir en las mañanas para así poder tener una rutina de movilidad y mejorar la salud de sus integrantes.

