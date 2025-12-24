En Santa Elena la fuerza turística será para el feriado de Año Nuevo

Habrá afluencia moderada en Navidad, mientras que el inicio de 2026 anuncia playas repletas y ocupación hotelera total

Montañita es una de las playas más visitadas de Santa Elena, sobre todo para despedir el año.

La provincia de Santa Elena vive una Navidad con expectativas moderadas en materia turística, pero todas las proyecciones apuntan a un histórico feriado de Año Nuevo, que marcará el inicio de 2026 con playas abarrotadas, hoteles llenos y una intensa agenda festiva en los principales balnearios.

Para el feriado de Navidad, que este año se reduce únicamente al jueves 25 de diciembre, los operadores turísticos no prevén la llegada masiva de visitantes.

De acuerdo con cifras del sector hotelero, la ocupación promedio apenas alcanza el 40 %, una cifra distante de lo que se espera para los días posteriores.

La diferencia es notoria en las reservaciones. De los más de 300 establecimientos de hospedaje registrados por el Ministerio de Turismo en la provincia, la gran mayoría reporta disponibilidad para Navidad.

En contraste, el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 registra una ocupación casi total.

“A una semana del feriado de inicio de año, las reservas hoteleras ya superan el 98 %, lo que significa un lleno completo”, confirmó Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena.

Ante este panorama, hoteles, hostales y restaurantes ya se preparan para el aluvión de visitantes. Durante estos días se ha iniciado la contratación de personal eventual, así como el abastecimiento de alimentos, bebidas e insumos, con el objetivo de garantizar una atención óptima y evitar contratiempos en el pico turístico más importante del año.

En materia de seguridad, las autoridades anunciaron un amplio operativo interinstitucional que arrancó la mañana de este martes 24 de diciembre y se mantendrá activo hasta el 5 de enero de 2026.

El despliegue contempla a más de 2.000 efectivos, entre policías, marinos, militares, bomberos y agentes de tránsito, quienes custodiarán playas, carreteras, malecones y zonas de alta concurrencia.

Para muchos visitantes, recibir el Año Nuevo en la península es ya una tradición. “Las playas de Santa Elena en inicio de año son las más visitadas. Para mí y toda mi familia es costumbre acudir al malecón de Salinas; es algo fenomenal”, expresó Luis Arcos, turista lojano que cada año elige este destino para despedir el año.

Festival de luces al pie del mar en Salinas

Uno de los mayores atractivos para despedir el año en la provincia será, una vez más, el festival de luces y la quema de monigotes en la playa de Salinas, un espectáculo que se mantiene desde hace más de dos décadas y que se ha consolidado como un ícono de la celebración.

En los últimos años, balnearios como Ayangue, Montañita y Olón también han replicado esta tradición, ampliando la oferta festiva y confirmando que Santa Elena se alista para recibir el 2026 con luz, color y miles de turistas.

