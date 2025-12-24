Asociación de Magistrados se pronuncia por audios intimidatorios contra juez Serrano

El gremio de jueces pide investigaciones objetivas y respeto al debido proceso ante hechos ya expuestos

La filtración de audios entre Henry Gaibor, exdirector provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, y el juez anticorrupción Carlos Serrano ha generado una fuerte polémica en el sistema judicial. En las grabaciones, Gaibor sugiere al magistrado prestar “especial atención” a la defensa del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro 2024 por lavado de activos vinculado al narcotráfico, lo que ha sido interpretado como una posible presión encubierta sobre el fallo.

Frente a estos hechos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Aemaj) se pronunció, expresando su preocupación por la transparencia, la independencia judicial y la necesidad de garantizar procesos justos en causas de alto impacto.

El documento, fechado el 23 de diciembre de 2025, señala que la organización considera necesario reiterar su posición “en defensa de los principios que sustentan el sistema de justicia en un Estado constitucional de derechos y justicia”, en alusión a la coyuntura que rodea las revelaciones difundidas.

Independencia judicial bajo la lupa pública

La Aemaj reafirma su “compromiso irrestricto con la independencia judicial, la autonomía jurisdiccional, la institucionalidad y la lucha frontal contra toda forma de corrupción”. El pronunciamiento subraya que estos pilares son indispensables para que el sistema judicial cumpla su rol frente a la sociedad.

Según el texto, la justicia solo puede funcionar cuando juezas y jueces actúan con libertad plena, sin presiones ni interferencias externas. “Resolviendo exclusivamente conforme a los instrumentos internacionales de DDHH, la Constitución y la ley”, detalla el comunicado.

Investigaciones y debido proceso

El pronunciamiento enfatiza que cualquier hecho que pueda afectar estos principios debe ser investigado de manera “seria, objetiva y transparente” por los órganos competentes. Además, remarca que estos procesos deben realizarse con “estricto respeto al debido proceso”, sin excepciones.

La asociación aclara que no adelanta criterios ni emite juicios sobre personas o hechos concretos. Sin embargo, sostiene que “la verdad, la legalidad y la ética deben prevalecer siempre”, como base para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Confianza ciudadana en juego

El mensaje cierra con una advertencia clara: una justicia independiente es una garantía para toda la sociedad. En medio de una coyuntura marcada por audios y cuestionamientos públicos, la AEMAJ apunta a preservar la institucionalidad como un eje clave para recuperar credibilidad.

El pronunciamiento fue suscrito por el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador y difundido a través de sus canales oficiales.

