Copa Ecuador 2025: Católica está a un partido de clasificar a Copa Libertadores

Católica empató con Cuenca Jrs. y clasificó a la final de la Copa Libertadores.

Universidad Católica está a 90 minutos de cambiar su destino continental, pues a su cupo asegurado para la Copa Sudamericana 2026 podría sumar la clasificación a la Copa Libertadores si logra coronarse campeón de la Copa Ecuador 2025.

El empate 0-0 ante Cuenca Juniors dejó a la Chatoleí instalada en la primera final de su historia. Hasta hoy, su mayor logro había sido una semifinal en 2024 ante Independiente del Valle, lo que convierte esta clasificación en un capítulo inédito para el club.

Universidad Católica clasificó a su primera final de Copa Ecuador. API

El equipo universitario espera al ganador entre Liga de Quito y Emelec, quienes debían definir al segundo finalista. Sea cual sea el resultado, la final será inédita y con un impacto deportivo, económico y simbólico.

El premio económico: un impulso histórico

A esta altura, Católica ya tiene asegurados más de $80.000 por su camino en la Copa Ecuador. Pero levantar el trofeo significaría $300.000 adicionales, su primer título oficial y el boleto directo a la Copa Libertadores 2026.

Un triple golpe deportivo, emocional y financiero que cambiaría la estructura del club.

Copa Ecuador vs. Copa Libertadores: el juego de los números

Los ingresos por competir internacionalmente también son decisivos. Como clasificado a Sudamericana 2026, Católica tiene garantizados $250.000 por la fase 1, más $115.000 si gana.

Pero si va a Libertadores como Ecuador 4, recibiría $400.000 solo por participar y $330.000 adicionales si supera su primera llave.

Diego Martínez (c) es el entrenador de Universidad Católica. JUAN RUIZ / EXPRESO

Diego Martínez, el arquitecto del momento

El estratega Diego Martínez, ecuatoriano de 38 años, vive su primera temporada en un club de primera división tras su paso por la Tri sub-17, y hoy es el responsable del salto histórico.

“No importa qué rival tengamos al frente si queremos dar este golpe histórico”, afirmó el entrenador.

Sobre la prioridad del grupo, Martínez fue contundente:

“Queremos ese cupo a Libertadores, pero la balanza se inclina hacia la Copa Ecuador por todo lo que significa para el proyecto”, manifestó, recalcando que el equipo vive un año que confirma “el potencial y la solidez” del proyecto deportivo.

