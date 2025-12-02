Sorteo Mundial 2026: sede, fecha, hora en Ecuador y dónde ver la transmisión en vivo

La Tricolor conocerá a sus próximos rivales de la cita mundialista. Conoce por dónde ver el evento en Washington

El sorteo de los grupos para el Mundial de Clubes 2025 se realizará en Mimi

La cuenta regresiva ha comenzado. La FIFA ha confirmado todos los detalles para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento que marcará el inicio formal de la competencia que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Esta edición histórica, que se extenderá desde el 11 de junio al 19 de julio, será la primera en contar con la participación récord de 48 equipos nacionales.

El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en el icónico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. La elección de este centro cultural nacional fue anunciada previamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los horarios según el país para seguir el evento en vivo son:

12:00 - Hora Local, Washington D.C.

14:00 - Argentina, Uruguay, Chile

12:00 - Colombia, Ecuador, Perú

11:00 - México

A menos de una semana del sorteo, el panorama de los clasificados está casi completo. Ya se conocen a 42 de los 48 equipos que participarán en la cita mundialista.

Los seis cupos restantes se definirán en las últimas instancias de repechaje programadas para marzo de 2026:

Repechaje FIFA: Se disputará en México y otorgará las últimas dos plazas.

Repechaje UEFA: Definirá los cuatro cupos finales de la confederación europea.

Este sorteo no solo definirá los grupos de esta edición expandida, sino que también establecerá el calendario y las sedes de los primeros encuentros, poniendo a las Selecciones a un paso de conocer a sus primeros rivales en la máxima fiesta del fútbol.

Por dónde ver EN VIVO el Sorteo del Mundial 2026

Este evento, de interés mundial por su repercusión en el fútbol, será transmitido por FIFA+ (FIFA.com) y el canal oficial de la FIFA en YouTube. Además, El Canal del Fútbol en Ecuador también lo emitirá desde las 12:00.

