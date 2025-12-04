El Nacional en terapia intensiva: Así marcha el tema del posible descenso

Comisión de la FEF notificó la tercera sanción que derivaría su caída a la Serie B, a la espera de la apelación.

La crisis en El Nacional también es deportiva. En el último partido LigaPro perdió 2-0 ante Macará

La posibilidad latente de descender a la Serie B de Ecuador es el nuevo capítulo que afronta El Nacional en un oscuro y sombrío futuro, marcado también por la crisis económica, demandas y falta de resultados.

Lea también: La LigaPro logra crédito: ¿Cómo afectará la deuda de Barcelona y Emelec?

Dentro de esa compleja situación está además que cada viernes debe pagar más de $ 50.000 (este viernes ya son $ 85.000) para levantar la suspensión y poder jugar, algo que en tres ocasiones no ha podido lograr y que le harían perder definitivamente la categoría.

El panorama tiene preocupados a dos exfiguras del cuadro militar: Omar de Jesús Borja y Wellington Sánchez, quienes, consultados por EXPRESO, proyectan un escenario triste en el equipo recordado históricamente como el BiTricampeón y cuyos 13 títulos del torneo nacional rememoran épocas doradas hoy manchadas por el problemas económicos y dirigenciales.

Copa Ecuador: Emelec cayó en penales y Liga de Quito a la final ante Católica Leer más

“Si se da el tema del descenso, creo que sería muy difícil su regreso, porque va a seguir con esos vacíos económicos y yo no le veo la forma para que el equipo resurja, ya que lo que se necesita es plata”, sostuvo Sánchez.

Crisis generalizada

El exvolante, quien jugó en los Puros Criollos en dos etapas (1994-1998 y 2005-2010), añade que la crisis económica no solo la vive El Nacional, sino “todos los clubes del campeonato, a excepción de dos o tres escuadras... Si seguimos así, el torneo local seguirá en declive”, precisó enfático.

Omar De Jesús, aunque fue un poco más optimista, también se mostró apenado por el club de sus amores. “El descenso sería muy doloroso para todos los que queremos a una institución tan prestigiosa”, dijo el exmilitar, añadiendo que una forma de salir de la crisis sería que “las Fuerzas Armadas se hagan cargo del equipo”.

Para Sánchez esta última alternativa no es tan real. “Las FF.AA. no van a poner plata de su institución, tampoco nadie va a poner en riesgo su patrimonio... Un dirigente con amor a un club no entra a la presidencia, sino con dinero”. Dicho esto, según el actual presidente, Marco Pazos, el déficit de los criollos asciende ya a más de 13 millones de dólares.

impotencia en el hincha

Los seguidores del equipo rojo han mostrado ya su malestar por la situación que vive el club; con carteles de desaprobación a la dirigencia en el estadio y pedidos en redes sociales de la renuncia del presidente Marco Pazos, dejan saber abiertamente su descontento.

“Él (Marco Pazos) dijo que si había una persona que se quiera hacer cargo del equipo daría un paso al costado, pero no hay nadie que quiera hacerlo”, mencionó Sandra Topón, una hincha que sigue al equipo desde hace medio siglo.

Un exmilitar que prefirió el anonimato reveló a este medio que “en la FEF no existe la mínima intención de que El Nacional se salve, porque hay intereses de otros clubes que quieren estar en la Serie A”.

Hora del sorteo Mundial 2026: Ecuador en Bombo 2 y todos los detalles de la ceremonia Leer más

Para Topón, la mayoría de la hinchada está consciente de que es inminente el descenso, porque “la FEF se basaría en el reglamento para que esto ocurra, porque los dirigentes pagaron tarde y las normas no se fijan en esos detalles, sino en que se cumplan los estatutos”, apuntó.

Este miércoles 3 de diciembre estaba prevista una asamblea extraordinaria convocada por los dirigentes para tratar temas relacionados con la situación del elenco rojo. Según se conoció, a la misma no iba a asistir Pazos, pues iba a estar en Guayaquil participando de la resolución del tribunal de apelaciones de la FEF, prevista también para este miércoles.

Resolución del descenso

De acuerdo con el cronograma de la instancia en la que se encuentra el club, este miércoles el tribunal de apelación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) iba a analizar si la apelación a la segunda sanción de El Nacional era favorable o no, por lo que al cierre de esta edición dicho tribunal se encontraba reunido revisando el caso y decidiendo el futuro del equipo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!