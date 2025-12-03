Hora del sorteo Mundial 2026: Ecuador en Bombo 2 y todos los detalles de la ceremonia

El día que el presidente Donald Trump y Gianni Infantino anunció que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era en el Kennedy Center de Washington, D.C.

La cuenta regresiva ya está marcada en el calendario del planeta fútbol. La FIFA confirmó todos los detalles del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el acto que dará el puntapié inicial hacia la cita que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Este 5 de diciembre, desde las 12:00, el mundo se detendrá frente a las pantallas de Teleamazonas, DSports y DGO para presenciar un evento que promete combinar espectáculo, emoción y el nerviosismo clásico de las grandes ceremonias.

Ecuador está en el Bombo 2 del Sorteo del Mundial. efe

Será el mega evento mundial

El escenario elegido no podía ser más simbólico: el majestuoso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., abrirá sus puertas para recibir a delegaciones, leyendas del balompié y miles de aficionados. La designación de este lugar fue anunciada previamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un gesto que buscó subrayar la magnitud del torneo más importante del planeta.

Ecuador llega a esta ceremonia con ilusión y presión. Ubicada en el Bombo 2, la Tri aguarda por conocer su ruta mundialista, consciente de que cualquier cruce puede definir el destino de una generación que sueña con dar el golpe en Norteamérica.

Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador que estará presente en el sorteo. cortesía @latri

Hasta con show musical

Pero el sorteo no será solo fútbol. Será una gala en forma de espectáculo global. El reconocido maestro Andrea Bocelli engalanará la velada con su voz inmortal; se sumará Robbie Williams, dueño de un carisma que trasciende géneros; y completará el cartel Nicole Scherzinger, artista multifacética estadounidense. Tras las emociones del sorteo, Village People pondrá a todos de pie con una interpretación histórica de Y.M.C.A., himno generacional que promete encender el ambiente.

El evento se podrá seguir en directo a través de FIFA.com y en todas las cuentas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA. El fútbol, el show y la historia se dan cita para abrir el camino hacia el Mundial más grande de todos los tiempos.

