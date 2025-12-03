Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Conversación OSCAR MARIO BETETA @MarioBeteta Donald Trump anuncia que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C.
El día que el presidente Donald Trump y Gianni Infantino anunció que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era en el Kennedy Center de Washington, D.C.Cortesía

Hora del sorteo Mundial 2026: Ecuador en Bombo 2 y todos los detalles de la ceremonia

Washington recibe el sorteo del Mundial 2026: guía completa del evento

La cuenta regresiva ya está marcada en el calendario del planeta fútbol. La FIFA confirmó todos los detalles del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el acto que dará el puntapié inicial hacia la cita que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. 

RELACIONADAS

Este 5 de diciembre, desde las 12:00, el mundo se detendrá frente a las pantallas de Teleamazonas, DSports y DGO para presenciar un evento que promete combinar espectáculo, emoción y el nerviosismo clásico de las grandes ceremonias.

Ecuador, Seleccion Ecuador
Ecuador está en el Bombo 2 del Sorteo del Mundial.efe
Selección de México.

Los grupos de la muerte en la historia de los Mundiales y cómo podría ser el del 2026

Leer más

Será el mega evento mundial

El escenario elegido no podía ser más simbólico: el majestuoso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., abrirá sus puertas para recibir a delegaciones, leyendas del balompié y miles de aficionados. La designación de este lugar fue anunciada previamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un gesto que buscó subrayar la magnitud del torneo más importante del planeta.

RELACIONADAS

Ecuador llega a esta ceremonia con ilusión y presión. Ubicada en el Bombo 2, la Tri aguarda por conocer su ruta mundialista, consciente de que cualquier cruce puede definir el destino de una generación que sueña con dar el golpe en Norteamérica.

Sebastián Beccacece
Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador que estará presente en el sorteo.cortesía @latri

Hasta con show musical 

Pero el sorteo no será solo fútbol. Será una gala en forma de espectáculo global. El reconocido maestro Andrea Bocelli engalanará la velada con su voz inmortal; se sumará Robbie Williams, dueño de un carisma que trasciende géneros; y completará el cartel Nicole Scherzinger, artista multifacética estadounidense. Tras las emociones del sorteo, Village People pondrá a todos de pie con una interpretación histórica de Y.M.C.A., himno generacional que promete encender el ambiente.

RELACIONADAS

El evento se podrá seguir en directo a través de FIFA.com y en todas las cuentas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA. El fútbol, el show y la historia se dan cita para abrir el camino hacia el Mundial más grande de todos los tiempos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ana Paula: Tras Master Chef Celebrity volvió a Argentina

  2. Hora del sorteo Mundial 2026: Ecuador en Bombo 2 y todos los detalles de la ceremonia

  3. Sorteo Mundial 2026: cómo funciona, en qué bombo está Ecuador y qué rivales tendría

  4. Pódcast El Jueguito | Mejores y peores fichajes de 2025 en la LigaPro

  5. Aguiñaga dedica emotivas palabras a Correa: "De él aprendí la mística del trabajo"

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  3. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  4. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  5. ¿Dónde está HealthBird? EXPRESO visitó tres direcciones en EE. UU.: ¿qué halló?

Te recomendamos