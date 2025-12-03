Copa Ecuador: Emelec cayó en penales y Liga de Quito a la final ante Católica

Drama en Quito: Liga de Quito saca del camino a Emelec, y ahora los Albos enfrentarán a Católica en la final

Domínguez y Cornejo de Liga de Quito en el festejo de llegar a la final de Copa Ecuador.

La noche en el Rodrigo Paz Delgado tuvo todos los condimentos que piden las semifinales: tensión, drama, gol agónico y una definición por penales que dejó sin aliento a más de uno.

A los 60 minutos, Maicon Solís silenció el estadio y encendió la ilusión del Emelec. Su anotación, potente y quirúrgica, puso el 0-1 que equilibraba la serie y obligaba a Liga de Quito a salir de su zona de confort. El Bombillo soñaba con la final, pero el fútbol siempre guarda giros inesperados. Los Albos de Tiago Nunes en los penales vencieron 5-4 y clasificaron a la final.

Mucho drama en el Rodrigo Paz

Final del partido en el Rodrigo Paz Delgado. @LDU_Oficial es finalista de la Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV. #CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/7vlpefxYns — Copa Ecuador (@CopaEcuador) December 4, 2025

Los penales fueron mucho drama

Hora del sorteo Mundial 2026: Ecuador en Bombo 2 y todos los detalles de la ceremonia Leer más

Las miradas se posaron sobre los arqueros: Pedro Ortiz y Alexander Domínguez, dos especialistas en noches grandes, dos líderes que sabían que el boleto a la final podía definirse en sus manos. Y así fue. Los 90 minutos terminaron con el 1-0 eléctrico, pero la Copa Ecuador 2025 exigía más emociones. Llegaron los penales, ese territorio donde la respiración se corta y el pulso tiembla.

Arrancó Juan Pablo Ruiz y falló, golpe duro para el Bombillo. Lionel Quiñónez no perdonó: 1-0. José Cevallos igualó 1-1, pero Villamil devolvió la ventaja. Facundo Castelli —de regreso en la titularidad— puso el 2-2. Cornejo respondió para el 3-2. Fragozo mantuvo viva la esperanza: 3-3.

Estrada convirtió el 4-3 y León sostuvo la paridad 4-4. Todo quedó en los pies del colombiano Jeison Medina, quien remató con frialdad para el 5-4 definitivo que metió a Liga de Quito en la final.

El gol de la ilusión de Emelec

🤩 El gol de la ilusión para el bombillo en los pies de Maicon Solís. #CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨pic.twitter.com/yKwdcvJSgX — Copa Ecuador (@CopaEcuador) December 4, 2025

Así, Liga de Quito enfrentará a Universidad Católica en una final inédita el 18 de diciembre en el Atahualpa. Los dos clubes ya aseguraron clasificación a la Copa Libertadores 2026, un logro histórico para los Camarattas, que vivirán su primera final del torneo.

¿Qué se viene ahora?

Con LDU y Católica instalados en Libertadores, se abre un cupo extra para Sudamericana 2026. Macará (56), Aucas (55), Deportivo Cuenca (52) y Emelec (52) pelean por esos puestos en LigaPro. El desenlace promete otro cierre de temporada cargado de tensión.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!