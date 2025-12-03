Sorteo Mundial 2026: cómo funciona, en qué bombo está Ecuador y qué rivales tendría

Mundial 2026: Ecuador en bombo 2 y los gigantes que podría enfrentar

El 5 de diciembre será el sorteo del Mundial 2026.

La FIFA encendió los focos del mundo y puso la alfombra roja del fútbol en modo gala. Este viernes 5 de diciembre, desde las 12:00, el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 transformará al histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

No será un simple acto protocolario: es el primer latido de un torneo que por primera vez reunirá a 48 selecciones, repartidas entre la ilusión, la presión y el sueño de tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— decididos a ofrecer la Copa del Mundo más grande de la historia.

El Sorteo del Mundial 2026 se realizará en Washington, Estados Unidos. CORTESIA

Los equipos fuertes están en el Bombo 1

Ecuador llega a la cita con la serenidad que da el trabajo bien hecho. La Tri disputará su quinto Mundial y lo hará desde el bombo 2, una posición estratégica conseguida por su rendimiento en las eliminatorias y en el ranking FIFA.

Esta ventaja le permite esquivar a rivales de élite como: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia., pero no la exime de cruzarse con pesos pesados del bombo 1. España, Francia, Inglaterra o Brasil, además de los anfitriones, aparecen como posibles adversarios desde la fase de grupos.

Ecuador está en el Bombo 2 del sorteo del Mundial. Cortesía

Bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El sorteo revelará los tres rivales y la sede donde Ecuador afrontará su camino mundialista y saldrán de los Bombos, 1, 3 y 4.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

