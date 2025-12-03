Mundial 2026: ¿Qué países pueden ser rivales de la Tri en el sorteo de la FIFA?
La FIFA ya definió los bombos, ahora solo queda el sorteo de la Fase de Grupos
La Selección ecuatoriana de fútbol alcanzó a meterse en el Bombo 2 del Mundial gracias a su victoria contra Nueva Zelanda y un par de resultados adversos de Austria, lo que en papeles, haría que los Tricolores se salten a algunos rivales complicados en la cita mundialista.
42 son las naciones clasificadas a la Copa del Mundo, esperando aún a la culminación del repechaje de la UEFA y el repechaje internacional de la FIFA. Ecuador podría toparse con viejos conocidos, o, enfrentarse por primera vez con algunos paises en el Mundial 2026.
Por el momento, la única certeza que tendrá la selección ecuatoriana, es que no podrá enfrentarse a sus vecinos continentales de la CONMEBOL, porque la FIFA prohíbe que dos equipos de la misma confederación se topen en fase de grupos, con excepción de UEFA, los cuales tienen 16 selecciones clasificadas para los 12 grupos del Mundial.
Estos podrían ser los rivales de Ecuador en la Copa del Mundo
Ecuador podría repetir dos de sus tres rivales en el Mundial de Catar 2022, porque Paises Bajos (Bombo 1) y Catar (Bombo 2) se encuentran en bombos distintos y podrían entregarle una revancha a la Tricolor contra los neerlandeses.
Tomando en cuenta las restricciones y reglas de la FIFA para el sorteo de la fase de grupos, estos podrían ser los rivales de Ecuador divididos por bombos:
Bombo 1
- Canadá
- México (Rival en el Mundial 2002)
- Estados Unidos
- España
- Francia (Rival en el Mundial 2014)
- Inglaterra (Rival en el Mundial 2006)
- Portugal
- Paises Bajos (Rival en el Mundial 2022)
- Bélgica
- Alemania (Rival en el Mundial 2006)
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar (Rival en el Mundial 2022)
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repechaje UEFA (Podría enfrentar de nuevo en un mundial a Italia o Polonia)
- Repechaje UEFA (Podría enfrentar de nuevo en un mundial a Italia o Polonia)
- Repechaje UEFA (Podría enfrentar de nuevo en un mundial a Italia o Polonia)
- Repechaje UEFA (Podría enfrentar de nuevo en un mundial a Italia o Polonia)
- Repechaje FIFA
- Repechaje FIFA
Por el momento, Ecuador tendrá que esperar para conocer a sus rivales en la fase de grupos del Mundial, ya que esta se celebrará el viernes 5 de diciembre a las 12:00 hora Ecuador. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. será el lugar que acogerá dicho evento, que será transmitido por los canales oficiales de la FIFA, tanto en su pagina web como en redes sociales, y por canales de TV autorizados.
