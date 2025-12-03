Mundial 2026: ¿Qué países pueden ser rivales de la Tri en el sorteo de la FIFA?

La FIFA ya definió los bombos, ahora solo queda el sorteo de la Fase de Grupos

La Selección ecuatoriana de fútbol alcanzó a meterse en el Bombo 2 del Mundial gracias a su victoria contra Nueva Zelanda y un par de resultados adversos de Austria, lo que en papeles, haría que los Tricolores se salten a algunos rivales complicados en la cita mundialista.

42 son las naciones clasificadas a la Copa del Mundo, esperando aún a la culminación del repechaje de la UEFA y el repechaje internacional de la FIFA. Ecuador podría toparse con viejos conocidos, o, enfrentarse por primera vez con algunos paises en el Mundial 2026.

Por el momento, la única certeza que tendrá la selección ecuatoriana, es que no podrá enfrentarse a sus vecinos continentales de la CONMEBOL, porque la FIFA prohíbe que dos equipos de la misma confederación se topen en fase de grupos, con excepción de UEFA, los cuales tienen 16 selecciones clasificadas para los 12 grupos del Mundial.

Estos podrían ser los rivales de Ecuador en la Copa del Mundo

La selección canadiense podría ser rival de Ecuador en el Mundial, ya que se encuentran en el Bombo 1 por su condición de anfitriones. afp

Ecuador podría repetir dos de sus tres rivales en el Mundial de Catar 2022, porque Paises Bajos (Bombo 1) y Catar (Bombo 2) se encuentran en bombos distintos y podrían entregarle una revancha a la Tricolor contra los neerlandeses.

Tomando en cuenta las restricciones y reglas de la FIFA para el sorteo de la fase de grupos, estos podrían ser los rivales de Ecuador divididos por bombos:

Bombo 1

Canadá

México (Rival en el Mundial 2002)

Estados Unidos

España

Francia (Rival en el Mundial 2014)

Inglaterra (Rival en el Mundial 2006)

Portugal

Paises Bajos (Rival en el Mundial 2022)

Bélgica

Alemania (Rival en el Mundial 2006)

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar (Rival en el Mundial 2022)

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje FIFA

Repechaje FIFA

Por el momento, Ecuador tendrá que esperar para conocer a sus rivales en la fase de grupos del Mundial, ya que esta se celebrará el viernes 5 de diciembre a las 12:00 hora Ecuador. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. será el lugar que acogerá dicho evento, que será transmitido por los canales oficiales de la FIFA, tanto en su pagina web como en redes sociales, y por canales de TV autorizados.

